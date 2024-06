El exfutbolista Nolberto Solano ha sido recientemente entrevistado por el programa digital Pase Filtrado, donde abordó varios temas relacionados con la selección peruana y el panorama futbolístico nacional. En esta línea, el ahora entrenador realizó de manera casual un comentario que generó una amplia discusión en las redes sociales. Sin darse cuenta de sus palabras, el destacado deportista señaló al club que considera como el más grande del Perú.

¿QUÉ EQUIPO ES EL MÁS GRANDE DEL PERÚ, SEGÚN NOLBERTO SOLANO?

Consultado sobre Jorge Fossati en la Selección Peruana, Nolberto Solano aseguró que el uruguayo fue elegido como DT debido a que la ‘Bicolor’ estaba atravesando por malos resultados y necesitaba pronto un entrenador que cambiara su panorama.

En este contexto, el exfutbolista comentó de manera casual que se vio al estratega como una buena opción para asumir la dirección técnica debido a que acababa de salir campeón con “el equipo más importante del Perú”.

Las declaraciones de Solano generaron toda una amplia discusión en las redes sociales, donde algunos estaban conformes con su opinión, mientras que otros argumentaban que hay otros clubes más importantes.

“Fossatti salió campeón con el equipo más importante del Perú. Palabra de maestro”, “Y lo dijo Solano: Fossati salió campeón con el equipo más importante del Perú” y “Ahí está muchachos. Lo dijo. El equipo más importante del Perú, Universitario de Deportes”, fueron algunos de los comentarios que se mostraron a favor del popular “Ñol”.

Por otro lado, otros usuarios señalaban que Cienciano, Alianza Lima o Sporting Cristal son más importantes. “El club más importante del Perú es Cienciano. El único que puso nuestra bandera en alto a nivel latinoamericano”, ”Este señor no sabe nada o ya se olvidó de Alianza Lima” y “Solano, el equipo más importante del Perú es Sporting Cristal, el equipo que te lanzó a la fama”, se podía leer en algunos comentarios.

¿DE QUÉ EQUIPO ES HINCHA NOLBERTO SOLANO?

El exfutbolista ha compartido abiertamente sus preferencias y vínculos emocionales con diversos equipos de fútbol peruano a lo largo de su carrera. Sin embargo, si bien comentó que Universitario de Deportes es el equipo más importante del Perú, en la misma entrevista confesó que es hincha de otro equipo: Sport Boys del Callao.

El ‘Maestrito’ reveló que su conexión personal con el club se debe a su cercanía con el exfutbolista ‘Puchungo’ Yañez y su padre, ambos aficionados del equipo rosado. Esta afinidad lo llevó a identificarse como hincha del Sport Boys desde entonces.

Por otro lado, Solano expresó su gratitud hacia Alianza Lima, destacando que siempre ha sentido cariño y reconocimiento hacia el club que le brindó la oportunidad de desarrollarse como futbolista. Luego manifestó sentirse orgulloso de formar parte de una de las etapas más exitosas de Sporting Cristal, pues se coronó varias veces campeón del fútbol peruano e incluso llegó a ser subcampeón de la Copa Libertadores.

Respecto a Universitario de Deportes, Solano mostró su aprecio hacia la institución, destacando su experiencia en el club y el fervor de su hinchada. Aunque solo jugó un año en la “U”, logró apreciar la grandeza y la pasión de la afición, reconociendo a Universitario como uno de los clubes más importantes del país.

¿POR QUÉ RICARDO GARECA NO CONTINUÓ EN LA SELECCIÓN PERUANA, SEGÚN NOLBERTO SOLANO?

Tras una clasificación al Mundial de Rusia 2018 y un repechaje mundialista perdido ante Australia, se pensó que lo mejor era continuar con el ‘Tigre’ al mando de la blanquirroja; sine embargo, esto no llegó a suceder.

Varios meses después y con Gareca ahora como entrenador de Chile, Nolberto Solano decidió contar la razón por la que no siguió el argentino en la Videna.

“A Ricardo lo que no le gustó es el manejo. Si tú tienes confianza en alguien vas y lo buscas. Yo soy el responsable, voy y te busco. Si tú muestras algo en algún momento y cambias de parecer en otro porque, todo es bonito cuando las cosas van bien, eso no le gustó y ahí terminó”, dijo el ex seleccionado nacional.

“Si eres presidente de una Federación, si necesitas convencer a una persona ¿Quién tiene que ir a convencer? Pregúntale si él fue en algún momento”, añadió Solano.