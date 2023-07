MTC: ¿qué pasa si no tengo mi brevete electrónico a la mano y me interviene un policía? | Las posibilidades de que esto ocurra pueden ser mayores debido a que al ser un documento digital, puede que tu celular se apague y no puedas tener a la mano tu brevete electrónico. Ante esto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se ha comunicado. (Archivo)