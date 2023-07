Wendy Guevara, la carismática influencer trans integrante del grupo “Las Perdidas”, se ha convertido en el centro de atención y comentarios en México en los últimos días. Desde el inicio del reality, su sencillez y ocurrencias han conquistado a los televidentes, posicionándola como la gran favorita para ganar la competencia. Sin embargo, en las redes sociales ha surgido una peculiar petición por parte de los usuarios y fanáticos del programa: que saquen a Guevara del concurso.

POR QUÉ QUIEREN FUERA A WENDY GUEVARA DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS”

Curiosamente, las razones detrás de esta solicitud viralizada no están relacionadas con ningún acto negativo por parte de Wendy Guevara durante su participación en la casa. Más bien, el público afirma que no pueden dejar de seguirla y que han dejado de lado su vida personal para estar al tanto de su historia y ocurrencias dentro del programa. Mensajes como “Ya saquen a Wendy de ‘La Casa de los Famosos’, me está quitando mucho tiempo de mi vida” o “Por favor, hoy nominen a Wendy, necesito volver a mi vida normal” circulan en TikTok.

Es innegable que todas las acciones de Wendy Guevara tienen un gran impacto en las redes sociales, especialmente su relación con Nicola Porcella y su popular sección de chismes “Resulta y Resalta”, que desafía a la mayoría de sus compañeras. Su éxito con el público ha llevado a recibir el respaldo de reconocidos artistas como Danna Paola, Gloria Trevi, Anahí y Manuel Turizo. Además, ha logrado abrirse paso en la televisión, ya que el productor Juan Osorio ha prometido incluirla en su próximo proyecto.

Aunque aún se desconoce si Wendy Guevara será la ganadora del premio de cuatro millones de pesos, todo indica que esto no será así, ya que una lista filtrada en internet sugiere que “La Perdida” abandonará la casa por decisión propia, algo que se ha venido rumoreando desde hace varias semanas. El destino de Wendy Guevara en “La Casa de los Famosos” sigue siendo incierto, pero su impacto en el programa y en las redes sociales es innegable.

QUIÉN ES WENDY GUEVARA

Con apenas 29 años de edad, Wendy Guevara ha logrado convertirse en una destacada figura del mundo digital en México. Esta joven youtuber, influencer, empresaria y cantante transgénero ha dejado una huella imborrable en el panorama del entretenimiento en línea.

Nacida bajo el nombre de Luis Carmen Guevara Venegas, Wendy siempre supo que su verdadera identidad era la de una mujer. Desde temprana edad, experimentó una atracción hacia los hombres y luchó por encontrar su autenticidad en una sociedad que muchas veces no comprende ni acepta la diversidad de género.

Wendy Guevara ha logrado convertirse en una destacada figura del mundo digital en México. (Archivo)

Sin embargo, fue en 2017 cuando el nombre de Wendy Guevara se hizo conocido en todo el país gracias a un video que se volvió viral en las redes sociales. Junto a Paolita Suárez, Wendy compartió su experiencia tras ser abandonadas en un cerro cercano a la ciudad de León, Guanajuato, después de una cita con dos hombres. La famosa frase “Estamos perdidas, perdidas, perdidas” se convirtió en un fenómeno en internet y les valió el reconocimiento del premio MTV MIAW al video viral más exitoso en redes sociales.

Motivadas por el éxito del video, Wendy y Paolita decidieron abrir su propio canal de YouTube bajo el nombre de “Las Perdidas Oficial”. Con más de 155 mil suscriptores y más de mil 500 videos publicados hasta la fecha, el canal se ha convertido en un espacio de entretenimiento, humor y reflexión, donde comparten su vida, experiencias y desafíos con su audiencia.

Pero la historia de Wendy Guevara no estaría completa sin mencionar a Kimberly Irene, conocida como “La Más Preciosa”, quien también es una figura transgénero y se unió al dúo de “Las Perdidas”. La participación de Kimberly en los videos y transmisiones en distintas redes sociales ha añadido una dinámica especial y una conexión aún más profunda con la audiencia.

La influencia de Wendy Guevara se extiende más allá de YouTube. En Facebook, cuenta con una sólida comunidad de 593,901 seguidores, mientras que en TikTok ha logrado superar los 1.7 millones de seguidores y acumula más de 6.8 millones de me gusta en sus publicaciones. En Instagram, su popularidad se consolida con una base de fans de 1.6 millones de seguidores, convirtiéndola en una verdadera influencer en México.

Además de su éxito en las redes sociales, Wendy Guevara también ha incursionado en el mundo empresarial y ha lanzado su propia línea de productos relacionados con la moda y la belleza, consolidando así su marca personal y su emprendimiento como empresaria.

Con su autenticidad, valentía y carisma, Wendy Guevara se ha convertido en un referente para la comunidad LGBTQ+ y para todas las personas que buscan la aceptación de sí mismas y la lucha por sus sueños. Su historia de superación y éxito demuestra que no hay barreras que no puedan ser derribadas y que la autenticidad siempre triunfa.

Sin duda, Wendy Guevara seguirá dejando su huella en el mundo digital y será una voz inspiradora para aquellos que buscan su lugar en la sociedad, recordándonos que la diversidad y la inclusión son elementos fundamentales para construir un mundo más igualitario y respetuoso.

¿CÓMO VOTAR POR TU FAVORITO EN LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO?

Luego de darse a conocer a los nominados de la semana, el público puede votar por su favorito y así evitar una eliminación. ¿Cómo hacerlo? A continuación, te explicamos paso a paso.

Para votar por tu favorito solo debes tener un dispositivo (celular, tableta electrónica, o computadora) con acceso a internet, una vez que lo tienes deberás ingresar a la página oficial del reality show la cual es: http://lacasadelosfamososmexico.tv

con acceso a internet, una vez que lo tienes deberás ingresar a la página oficial del reality show la cual es: http://lacasadelosfamososmexico.tv Otra opción para ingresar de modo directo a dicha página es escanear el código QR que aparece durante las transmisiones de las galas de lunes a viernes a las 22:00 horas a través del canal 5.

que aparece durante las transmisiones de las galas de lunes a viernes a las Una vez que estás en la página de internet oficial de La Casa de los Famosos México, busca el apartado “Votaciones”, ahí aparecerá tu participante favorito al que con tu voto podrás salvarlo de la eliminación del reality show.

Cabe recordar, que, si deseas votar por tu favorito, solo puedes hacerlo durante las Pre-Galas, las galas y las post-galas, los días miércoles, jueves, viernes y domingos.

DE QUÉ TRATA LA CASA DE LOS FAMOSOS

Es un reality show que junta a 14 celebridades, influencers, actores y conductores, en una competencia con el objetivo de ganarse los 4 millones de pesos. El programa consiste en que todos convivan en una misma casa por alrededor de dos meses y medio; todo lo que los participantes hagan durante el día es transmitido en vivo por medio de un canal de streaming.

Todos los concursantes interactúan en diferentes espacios de la casa: sala, comedor, terraza, alberca, dormitorios cocina. En cada uno de los rincones hay cámaras con micrófonos que graban distintos ángulos de la convivencia.