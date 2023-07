TikTok es definitivamente la plataforma más popular entre las personas en la actualidad, ya que en ella los usuarios pueden subir videos que pueden convertirse en viral en poco tiempo gracias al contenido que presentan.

Uno de los últimos videos que viene dando que hablar en las redes sociales es la de una persona que está vendiendo una botella de Inca Kola, la popular gaseosa peruana, pero en una botella del año 1989.

En esta nota te contamos todo lo que se sabe de esta historia que viene captando la atención de los cibernautas.

¿Cómo consiguió una botella de Inca Kola del año 1989?

Un usuario identificado como @joseantoniobustamantem reveló que tiene una botella familiar de la gaseosa Inca Kola, la cual data de los años 70 u 80, la cual nunca llegó a abrir.

Según contó, adquirió este frasco durante un viaje que realizó en su juventud a Ayacucho y nunca la llegó a abrir, por lo que llega 34 años guardada.

“En el verano de 1989 hice un viaje con un amigo y a mitad de la carretera nos dio sed. Entramos a una tiendita y vimos esa botella que ya no se comercializaba en Lima. Apenas la vi me acordé de cuando mi mamá me mandaba a la bodega a comprar los domingos”, expresó.

“He tenido la botella guardada desde esa época, aproximadamente 34 años en mi poder y sin haberla abierto nunca”, manifestó.

Asimismo, indicó que ni bien vio la botella pensó en comprarla para tenerla como adorno.

“Cuando la vi, le dije a la señora que me dé una botella para tomar en ese momento y también la botella familiar. Pensé ‘la voy a guardar y cuando tenga mi casa o departamento la voy a poner en mi bar de adorno’ y eso hago”, indicó.

¿Cuánto dinero está dispuesto a aceptar por la botella de Inca Kola?

En la última parte del video de más de 2 minutos, el usuario contó que varias personas le han preguntado si está dispuesto a vender la clásica botella de Inca Kola que posee, pero no se ha animado a hacerlo.

Sin embargo, aclaró que está dispuesto a escuchar una buena oferta en dólares para venderla.

“Mucha gente la ve y me pregunta si la vendo. Bueno, hoy les puedo decir que si alguien me da 5 mil dólares por la botella lo puedo pensar”, afirmó el cibernauta.