Funcionan como máquinas expendedoras, pero en lugar de adquirir un producto para uno mismo, permiten a los visitantes adquirir artículos de ayuda para donar | Especial para El Comercio
Funcionan como máquinas expendedoras, pero en lugar de adquirir un producto para uno mismo, permiten a los visitantes adquirir artículos de ayuda para donar | Especial para El Comercio
Redacción EC
Redacción EC

Las Giving Machines o Máquinas que Iluminan llegaron por primera vez al Perú como parte de la alianza entre la Municipalidad de Miraflores, la campaña mundial Ilumina el Mundo y ADRA Perú. Estas máquinas son una innovadora forma de donación que opera en más de 126 ciudades del mundo y que consisten en máquinas expendedoras que no están pensadas para vender, sino para servir.

La instalación de estas máquinas convierte a Lima en la ciudad más reciente en sumarse a una iniciativa global que busca promover la solidaridad en temporada navideña.

Funcionan como máquinas expendedoras, pero en lugar de adquirir un producto para uno mismo, permiten a los visitantes adquirir artículos de ayuda para donar. Entre ello, se encuentran alimentos, kits de higiene, ropa o materiales educativos, los cuales serán destinados a personas en situación de vulnerabilidad de diferentes zonas populares del país.

Las máquinas están diseñadas para ofrecer una experiencia simple e interactiva: el usuario elige un artículo en la pantalla entre dieciséis diferentes opciones de donación, realiza el pago mediante un código QR y la máquina expende simbólicamente el ítem seleccionado. Las opciones pueden ser frazadas, kits de alimentación o incluso sistemas de aislamiento térmico para zonas altoandinas.

Las donaciones recaudadas se entregarán a niños y personas en situación de necesidad mediante una alianza con ADRA, una organización mundial especializada en la ayuda humanitaria.

El lanzamiento contó con la presencia del alcalde de Miraflores, Carlos Canales; Élder Juan Pablo Villar, representante de Ilumina El Mundo; y Pastor Daniel Villar, representante de ADRA Perú. Ellos presentaron la iniciativa y explicaron el impacto esperado en la comunidad local.

La máquina que ilumina permanecerá activa hasta el 25 de diciembre de 2025 frente a la Municipalidad de Miraflores.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS