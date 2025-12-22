Las Giving Machines o Máquinas que Iluminan llegaron por primera vez al Perú como parte de la alianza entre la Municipalidad de Miraflores, la campaña mundial Ilumina el Mundo y ADRA Perú. Estas máquinas son una innovadora forma de donación que opera en más de 126 ciudades del mundo y que consisten en máquinas expendedoras que no están pensadas para vender, sino para servir.

La instalación de estas máquinas convierte a Lima en la ciudad más reciente en sumarse a una iniciativa global que busca promover la solidaridad en temporada navideña.

Funcionan como máquinas expendedoras, pero en lugar de adquirir un producto para uno mismo, permiten a los visitantes adquirir artículos de ayuda para donar. Entre ello, se encuentran alimentos, kits de higiene, ropa o materiales educativos, los cuales serán destinados a personas en situación de vulnerabilidad de diferentes zonas populares del país.

Las máquinas están diseñadas para ofrecer una experiencia simple e interactiva: el usuario elige un artículo en la pantalla entre dieciséis diferentes opciones de donación, realiza el pago mediante un código QR y la máquina expende simbólicamente el ítem seleccionado. Las opciones pueden ser frazadas, kits de alimentación o incluso sistemas de aislamiento térmico para zonas altoandinas.

Las donaciones recaudadas se entregarán a niños y personas en situación de necesidad mediante una alianza con ADRA, una organización mundial especializada en la ayuda humanitaria.

El lanzamiento contó con la presencia del alcalde de Miraflores, Carlos Canales; Élder Juan Pablo Villar, representante de Ilumina El Mundo; y Pastor Daniel Villar, representante de ADRA Perú. Ellos presentaron la iniciativa y explicaron el impacto esperado en la comunidad local.

La máquina que ilumina permanecerá activa hasta el 25 de diciembre de 2025 frente a la Municipalidad de Miraflores.