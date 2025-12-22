La Navidad está cada vez más cerca y no hay mejor plan que compartir en casa una buena película con temática navideña. Si aún no decides qué ver, plataformas como Disney+, Amazon Prime Video y Netflix ofrecen una amplia selección que combina grandes clásicos con estrenos especiales para la temporada. Desde las inolvidables peripecias de Kevin McCallister en Mi pobre angelito hasta las ocurrencias del travieso Grinch, las opciones son variadas. Te invitamos a recorrer el catálogo de estos servicios de streaming y descubrir la película perfecta para acompañar la celebración. Prepara los snacks, ajusta la iluminación y déjate envolver por la magia de la Navidad.

¿QUÉ PELÍCULAS NAVIDEÑAS PUEDES ENCONTRAR EN DISNEY PLUS?

Mi Pobre Angelito (6 películas): ¿Te imaginas pasar la Navidad solo en casa? Kevin McCallister lo vivió y nos regaló seis películas llenas de travesuras y momentos inolvidables.

Mi Pobre Angelito es un clásico de Navidad que puede ver toda la familia.

¿QUÉ PELÍCULAS NAVIDEÑAS PUEDES ENCONTRAR EN AMAZON PRIME VIDEO?

El Grinch: Jim Carrey le da vida a un personaje verde y gruñón que intenta robar la Navidad a los habitantes de Villa Quién. Una historia clásica con una adaptación cinematográfica inolvidable.

El Grinch

Elf: Buddy, un elfo criado en el Polo Norte, se embarca en una divertida búsqueda para encontrar su lugar en el mundo.

Buddy, un elfo criado en el Polo Norte, se embarca en una divertida búsqueda para encontrar su lugar en el mundo. Cuento de Navidad de Dickens: La transformación de un corazón frío en una noche mágica. Esta adaptación del cuento de Dickens nos recuerda el valor de la familia y la generosidad.

La transformación de un corazón frío en una noche mágica. Esta adaptación del cuento de Dickens nos recuerda el valor de la familia y la generosidad. Y en Nochebuena... ¡se armó el belén!: Una celebración navideña que se convierte en una auténtica aventura. Perfecta para pasar un rato agradable en familia.

Una celebración navideña que se convierte en una auténtica aventura. Perfecta para pasar un rato agradable en familia. Family Man: ¿Qué harías si despertaras en una vida completamente diferente? Nicolas Cage reflexiona sobre la importancia de la familia en esta conmovedora historia.

¿QUÉ PELÍCULAS NAVIDEÑAS PUEDES ENCONTRAR EN NETFLIX?

Las crónicas de Navidad: Un par de hermanos causan un caos navideño al encontrarse con Santa Claus (Kurt Russell). ¡Una aventura llena de acción y magia para toda la familia!

Las crónicas de Navidad | Foto: Netflix

Klaus: Un cartero solitario descubre el verdadero significado de la Navidad gracias a un misterioso fabricante de juguetes.

Un cartero solitario descubre el verdadero significado de la Navidad gracias a un misterioso fabricante de juguetes. El calendario de Navidad: Esta cinta destaca un calendario de adviento mágico que esconde secretos y desencadena un romance navideño.

Esta cinta destaca un calendario de adviento mágico que esconde secretos y desencadena un romance navideño. El fantasma de Navidad: El avaro Scrooge recibe una segunda oportunidad gracias a tres espíritus navideños en esta emotiva adaptación.

El avaro Scrooge recibe una segunda oportunidad gracias a tres espíritus navideños en esta emotiva adaptación. El caballero de la Navidad: Un caballero medieval viaja en el tiempo y encuentra el amor en la época más mágica del año.

¿DÓNDE VER CONTENIDO NAVIDEÑO SI NO CUENTO CON PLATAFORMAS DE STREAMING?

Si no cuentas con una suscripción a plataformas de streaming, no te preocupes, ¡hay opciones para ti! Varios canales de televisión abierta han preparado una programación navideña especial para que puedas sumergirte en el espíritu festivo sin salir de casa.

Canales como Universal TV, Studio Universal, AMC, Lifetime, Disney Channel y Nickelodeon han ofrecido una amplia variedad de películas y series navideñas durante todo el mes de diciembre. Desde clásicos como “Milagro en la Calle 34″ y “Un Cuento de Navidad” hasta estrenos exclusivos de películas románticas, pasando por episodios navideños de tus series animadas favoritas, encontrarás el contenido perfecto para cada gusto.

¿Qué esperas? Prepara las palomitas, reúne a tus seres queridos y déjate envolver por la magia de la Navidad. Con esta gran variedad de opciones, ¡la diversión está asegurada!

