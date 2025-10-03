A nivel nacional, existen ciudades que llaman la atención por diversas características, atributos o situaciones muy particulares, siendo Trujillo y Chiclayo ubicados al norte del Perú, aquellas que hace 3 años aproximadamente se volvieron virales por palabras asociadas a parte de su historia. Es así como Trux y Cix comenzaron a difundirse como denominaciones de ambos departamentos, y hoy las recordamos tras haberse popularizado entre los más jóvenes.

ASÍ FUE COMO TRUJILLO Y CHICLAYO TERMINARON LLAMÁNDOSE TRUX Y CIX, RESPECTIVAMENTE

Transcurría el año de 2022, y las redes sociales se volvían cada vez más populares entre la juventud peruana, siendo mediante ellas que Trux y Cix para referirse a Trujillo y Chiclayo, respectivamente, empezarían a popularizarse como términos asociados a parte de incluso la historia de cada una.

Al respecto, hoy recordamos la vez que ambas denominaciones comenzaron a viralizarse, y con respecto a la primera ciudad mencionada, destacándose el hecho que podría remontarse al momento de su fundación ocurrida en 1534.

Trux para referirse a Trujillo tiene que ver con la Villa de Truxillo de Nueva Castilla fundada en diciembre de 1534, mientras Cix para llamar a Chiclayo empezó a ser expresado por los más jóvenes sobre todo tras inauguración del Aeropuerto Capitán FAP José A. Quiñones (1956) a partir del cual el código IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo) que figura en las tarjetas de embarque, etiquetas de los equipajes y pantallas de información de terminales aeroportuarias, quedaría definido.

LA CIUDAD PERUANA QUE TE OFRECE UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA, SEGÚN RANKING INTERNACIONAL

La consideración de varias urbes sudamericanas a través de clasificación anual elaborada por Economist Intelligence Unit (EIU), viene generando repercusión sobre territorio nacional, y más puntualmente medios de prensa, luego que el Global Liveability Index 2025 evidenciara información referente a los avances, aunque también cosas mejorables, entorno a la educación, salud e infraestructura.

Con respecto al informe publicado, resulta importante destacar que el puntaje promedio del Índice de Habitabilidad Global se mantiene en 76.1 sobre 100, y la evaluación de 173 ciudades a nivel mundial incluye a la ciudad peruana de Lima ocupando el puesto 99.

A través de 30 indicadores categorizados en “estabilidad, salud, cultura y medio ambiente, educación e infraestructura”, dicha capital sudamericana hoy figura incluida dentro del prestigioso Global Liveability Index 2025, sumando puntuación ascendente a los 59,3 que lo colocan por detrás de otras importantes urbes de la región como lo son Buenos Aires (Argentina), Montevideo (Uruguay), y Santiago de Chile.

Lima ocupa el puesto 99 de 173 ciudades del mundo evaluadas mediante el Índice de Habitabilidad que elabora Economist Intelligence Unit entorno a las condiciones de vida ofrecidas hacia el 2025. (Fuente: iStock) / FrankvandenBergh

En relación a Lima como una de las ciudades más pobladas de América del Sur, hoy recordamos que asimismo ocupa el segundo lugar acogiendo a la metrópoli con mayor extensión mundial que fue construida sobre tierras áridas.

El desierto es una ecorregión muy frecuente en la superficie terrestre que se caracteriza por sus bajísimas precipitaciones y la escasa presencia de fauna y flora, y donde la capital del Perú terminó creciendo demográfica, urbanística e industrialmente hasta erigirse como la emergente urbe que hoy atrae a inversores internacionales.