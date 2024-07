Los dimes y diretes entre Jefferson Farfán y Francisco ‘Paco’ Bazán no tienen cuándo acabar. Y la polémica se ha instaurado nuevamente, pues el exportero anunció recientemente que ‘Entre Palos Tv’, programa que conduce junto a Erick Delgado, llegó a los 100 mil suscriptores. Por lo tanto, la ‘Foquita’ tiene la obligación de entrevistarlo en ‘Enfocados’, su exitoso podcast que se transmite por YouTube. Sobre esta situación opinó el exgoleador de Alianza Lima.

¿Paco Bazán estará en ‘Enfocados’? Esto respondió Jefferson Farfán

Fiorella Retiz, una de las panelistas del programa Futmax League, le preguntó a Farfán si estará o no ‘Paco’ Bazán en ‘Enfocados’. “Farfán ya sabes quién va a ser tu próximo invitado en el podcast, porque vi que (Paco Bazán) ya había pasado los 100 mil sunoscriptores. ¿Vas a tener palabra? ¿Vas a invitar al ‘saltapatras’?”, dijo la reportera.

Farfán no hizo mucho énfasis en responder exactamente lo que pidió Retiz y más bien señaló que le gustaría tener nuevamente a Juan Manuel Vargas en su podcast. “¿Quién? Por faaaaavor. Yo lo quiero de nuevo al ‘Loco’ Vargas en mi programa, pero para hablar de todo. Él lo sabe”.

¿Qué dijo ‘Paco’ Bazán sobre ir con Magaly Medina al programa de Jefferson Farfán?

Cabe recordar que Farfán había dicho que, de llegar ‘Paco’ a los 100 mil suscriptores en su canal, lo invitaría a “Enfocados”. En ese sentido, Bazán, quien fue entrevistado por Expreso, espera que el exAlianza Lima cumpla con su palabra y lo entreviste en vivo junto a la popular ‘Urraca’.

“Jefferson subestimó el poder que tiene Magaly Medina, realmente ella lo ha hecho posible, es mérito realmente de ella”, empezó diciendo Bazán en referencia a la campaña que hizo Medina con el fin de que su canal de YouTube llegue a los 100 mil suscriptores.

Qué más dijo ‘Paco’ Bazán

Luego, Bazán fue consultado por Expreso si cree que el ‘10 de la calle’ cumpla con invitarlo. “No creo que cumpla, el mundo de las comunicaciones es otro, aunque él está de local, así como en el fútbol. Está en su cancha, tiene 8 o 10 energúmenos que le gritan, le cebaran. Creo que se demora entre 6 a 8 horas en grabar su programa”.

Por último, ‘Paco’ aseguró que no conoce bien el motivo por el que empezó a ser atacado por Farfán. “No lo sé, me gustaría preguntarle cara a cara porque en 14 programas seguidos me mencionan. Este último programa fue director para mí, con Leao (Butrón). Lo que él hace es burlarse de mí, si lo veo de otro ángulo está haciendo bullying”.