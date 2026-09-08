En las relaciones personales, laborales o de pareja, es muy común encontrarse con personas que parecen frías, distantes o indescifrables. Ante la falta de gestos afectivos o palabras de cariño, tendemos a asumir lo más rápido: que no les importa, que no sienten nada o que se están distanciando a propósito. Sin embargo, la ciencia del comportamiento humano demuestra que la incapacidad o resistencia a demostrar afecto es un fenómeno complejo que pocas veces tiene que ver con una falta real de amor.

Detrás de esa fachada de reserva existen factores neurobiológicos, vivencias de la infancia y patrones de conducta desarrollados para sobrevivir al entorno. A continuación, exploramos las explicaciones de la psicología sobre por qué algunas personas no demuestran sus sentimientos y cómo opera su mundo interno.

El estilo de apego evitativo: La vulnerabilidad como amenaza

Una de las explicaciones más respaldadas por la psicología del desarrollo es la Teoría del Apego, desarrollada originalmente por el psicoanalista John Bowlby. Según esta perspectiva, la forma en que nos vinculamos en la adultez es un reflejo directo de la relación que tuvimos con nuestros cuidadores primarios durante la infancia.

Las personas con un estilo de apego evitativo suelen haber crecido en entornos donde sus necesidades emocionales fueron ignoradas, rechazadas o castigadas. Al aprender que pedir consuelo o expresar tristeza no producía una respuesta afectiva, el niño desarrolla un mecanismo de defensa primario: la hiperindependencia.

En la vida adulta, este patrón se traduce en una regla inconsciente: “Si no muestro lo que siento, nadie puede usarlo en mi contra ni rechazarme”. Estas personas no es que carezcan de emociones; experimentan el afecto y el dolor con la misma intensidad que cualquiera. Sin embargo, perciben la intimidad emocional como una amenaza a su autonomía y seguridad, por lo que bloquean la expresión externa para mantener el control.

Alexitimia: Cuando el cerebro no puede traducir las emociones

En otros casos, la dificultad no proviene de un miedo a la vulnerabilidad, sino de una limitación en el procesamiento neurológico de los afectos. Este fenómeno se conoce en la práctica clínica como alexitimia, un término acuñado en la década de 1970 por el psiquiatra Peter Sifneos.

La alexitimia no es una enfermedad mental ni un trastorno de la personalidad en sí mismo, sino un constructo psicológico que define la incapacidad para identificar, nombrar y diferenciar las propias emociones.

Una persona con alexitimia experimenta las respuestas fisiológicas de una emoción —como sudoración, aceleración del ritmo cardíaco o tensión muscular—, pero su cerebro no logra conectar esa reacción corporal con una etiqueta verbal o mental como “estoy triste”, “estoy enojado” o “siento miedo”. Al no poder identificar lo que ocurre en su interior, resulta casi imposible comunicarlo a los demás. Para quien observa desde fuera, esto se percibe como frialdad o apatía, cuando en realidad se trata de un analfabetismo emocional involuntario.

Mecanismos de defensa: El aislamiento afectivo y la represión

Desde el enfoque cognitivo-conductual e integrativo, la supresión emocional actúa frecuentemente como un mecanismo de defensa aprendida. Si una persona creció en un ambiente donde la vulnerabilidad era penalizada —por ejemplo, donde mostrar llanto era visto como debilidad o donde la ira provocaba conflictos graves—, el cerebro adopta la represión como una herramienta de protección.

Entre las estrategias defensivas más comunes se encuentran:

Aislamiento afectivo: La persona puede relatar un evento sumamente doloroso o traumático de forma fría, racional y desapegada, desconectando el hecho de la carga emocional que conlleva.

La persona puede relatar un evento sumamente doloroso o traumático de forma fría, racional y desapegada, desconectando el hecho de la carga emocional que conlleva. Intelectualización: En lugar de sentir y expresar amor, tristeza o miedo, la persona teoriza y analiza el sentimiento desde la lógica, evitando vivir la experiencia afectiva.

En lugar de sentir y expresar amor, tristeza o miedo, la persona teoriza y analiza el sentimiento desde la lógica, evitando vivir la experiencia afectiva. Intelectualización y distorsión cognitiva: Asumir que mostrar afecto daña la posición de autoridad o control en el grupo social o familiar.

Este “escudo” protector permite a la persona navegar entornos que percibe como hostiles, pero a largo plazo genera una barrera infranqueable en sus vínculos más cercanos.

¿Se puede aprender a demostrar las emociones?

La respuesta desde la psicología es categórica: sí, es posible. Aunque los patrones de apego y las respuestas defensivas están profundamente arraigados, la plasticidad cerebral y la reestructuración cognitiva permiten desarrollar inteligencia emocional a cualquier edad.

El proceso de cambio requiere abordar varios pilares fundamentales:

Psicoterapia individual: Espacios como la Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) o la Terapia Basada en el Apego ayudan a identificar los esquemas mentales que asocian la vulnerabilidad con el peligro. Ampliación del vocabulario emocional: Aprender a nombrar sensaciones corporales y asociarlas con emociones específicas para salir de la neutralidad. Exposición gradual a la vulnerabilidad: Practicar la apertura afectiva en entornos seguros y con personas de confianza, comprobando que expresar un sentimiento no conlleva un desenlace catastrófico.

Entender que la falta de expresión no equivale a falta de sentimiento es el primer paso para construir relaciones más empáticas, donde la paciencia y los límites saludables reemplacen al juicio precipitado.