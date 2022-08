El fallecimiento de Diego Bertie enlutó a todo el país. Sin embargo, no solo los aficionados al teatro o al cine, rubros en donde se desempeño con éxito dicho personaje, lamentan su partida. Además, el ex intérprete también destacó como músico.

Por ese motivo, su conocido clásico ‘Qué difícil es amar’, el cual formó parte de su primer álbum ‘Fuego Azul’ que contiene 12 canciones y que fue lanzando en el año 1997, lidera actualmente en Spotify la lista de las 50 canciones más escuchadas en Perú, según Infobae.

Qué difícil es amar- Diego Bertie

¿Cuál es la letra de ‘Qué difícil es amar’?

“Hoy ha salido ese sol de nuevo. Y día a día se hace una vida. Quiero sacar lo que tengo dentro y ver colores y formas nuevas. Contigo no existe final, solo un largo camino que andar las sombras me acompañarán y con dragones habrá que luchar. Y me basta saber que estás conmigo que donde vaya siempre tú estarás. Que el miedo que sentí nos una tanto ¡Qué difícil es amar! A veces me miro al espejo y me doy cuenta que uno es ninguno, pero despierto y te veo a mi lado, y ya nada importa tanto. Sin ti yo podría vivir, pero me aburriría morir. Tú eres mi fantasía, tengo tantas ganas de vivir y me basta saber que estás conmigo, que donde vaya siempre tú estarás. Que el miedo que sentí nos una tanto ¡Qué difícil es amar!”.

¿Cómo falleció Diego Bertie?

El actor y cantante Diego Bertie falleció tras caer desde el piso 14 de un edificio, ubicado en el distrito de Miraflores. El artista fue auxiliado por paramédicos y bomberos; sin embargo, no sobrevivió a la caída, reportó Mario Casaretto, comandante general de los Bomberos.

¿Quién era Diego Bertie?

Su nombre completo es Diego Felipe Bertie Brignardello. Como actor, participó en las novelas Leonela, muriendo de amor (1997), Cosas del amor (1998), Amantes de luna llena (2000), La ex (2006) y Vale todo (2002). También fue integrante de la banda de pop rock, Imágenes. Fue autor de temas musicales como “Qué difícil es amar”, “Días de furia”, entre otros.

¿Qué edad tenía Diego Bertie?

El actor peruano fue hijo de Jaime Bertie Espejo y Enriqueta Brignardello Belmont, y nació en Lima, el 2 de noviembre de 1967. En el momento de su lamentable fallecimiento, Diego Bertie tenía 54 años.