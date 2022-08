Dentro de la larga trayectoria de Diego Bertie, la serie “Al fondo hay sitio” se destacó entre los últimas producciones de la televisión peruana en las que participó el actor, fallecido este viernes 5 de agosto a los 54 años de edad.

Tras terminar su etapa en “Hotel Otelo”, una producción de Efraín Aguilar que fue cancelada por baja audiencia, el actor se sumó en 2015 a la séptima temporada de la ficción de América Televisión.

Su ingreso a “AFHS” fue muy comentado entre los seguidores de la serie y, en marzo del 2015, previo al estreno de la temporada, el actor declaraba que la propuesta le llegó cuando estaba grabando un piloto para otro programa de América TV. Dijo, además, que no le preocupa el giro que puede dar su personaje, pues confía ciegamente en el trabajo de los guionistas de “Al fondo hay sitio”.

“A ciegas me entrego y me dejo llevar por los guionistas. Sé que van a llevar a buen puerto mi personaje, sino no me llamarían”, declaró en aquel año.

Un personaje con muchos matices

En “Al fondo hay sitio”, Diego Bertie interpretó a Sergio Estrada, un psicoanalista que reaparece en la vida de los Maldini porque tuvo una relación sentimental con Isabela Picasso (Karina Calmet). Curiosamente, ambos actores ya habían coincidido en el pasado en otra producción: la película “Muerto de amor”, del 2022, donde también protagonizaron un romance.

Con el correr de la temporada, descubrimos que Sergio Estrada tenía una enemistad con los De Las casas, en especial con Miguel Ignacio, quien fue su compañero de escuela y le hacía ‘bullying’. Otro enemigo del pasado de Sergio era Raúl del Prado ‘el platanazo’, personaje interpretado por Christian Thorsen, que también participaba en las maldades de ‘Nacho’ de adolescente.

Debido al rencor que guarda por los maltratados que sufrió en su niñez, cuando conoce a Claudia Zapata (Úrsula Boza), no solamente queda admirado por encontrarse con una persona de sus cualidades intelectuales, sino que también encuentra una aliada para vengarse de la familia que tanto detesta.

Así, a partir de su alianza con ‘La mirada de tiburón’, en la serie se termina la etapa del ‘Sergio Estrada bueno’ y conocemos al ‘Sergio Estrada malo’, que usa su relación con Isabella Picasso para vengarse de los Maldini y extorsionar a Francesca.

Para el cierre de la temporada 8, Sergio Estrada vive otra transformación y empieza a actuar como un “hombre de barrio” y se acerca más a los Gonzales, todo con la finalidad de convertir a Francesca en lo que más odia: “una Gonzales”.

Temporada 2022

Cuando se anunció el regreso de “Al fondo hay sitio” para una novena temporada, actualmente ya en el aire, se habló mucho de los actores que se volverían a sumar al reparto. Al ser consultado por la prensa, Diego Bertie dijo en su momento que se encontraba más enfocado en su carrera musical que en la actoral.

“Yo fui un personaje que entró los dos últimos años de ‘Al fondo hay sitio’. Era un personaje villano, psicólogo divertido, puesto que siempre intenté divertirme con lo que me escribían, pero un personaje maldito. Siempre me escriben de ese tipo de personajes, de persona horrible. No sé si ellos decidirán en algún momento retomar el personaje, no tengo la menor idea, no está entre mis planes y no está entre los planes de ellos, por ahora, yo estoy concentrado en tratar de sacar adelante esto de la música que para mí es montón porque me la estoy jugando toda”, declaró a Infobae.

Cabe recordar que, tras el final de “Al fondo hay sitio” en 2016, Diego Bertie fue parte de “De vuelta al barrio”, la ficción que protagonizaron muchos de los actores principales de “AFHS” y que fue producida por el mismo equipo creativo.

En “De vuelta al barrio”, Bertie interpretó a Luis Felipe Sandoval. El actor interpretó este personaje hasta el 2021.

