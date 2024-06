La emblemática periodista Mónica Chang, figura icónica de la televisión peruana que dejó una huella profunda durante los tumultuosos años 90, ha despertado el interés del público peruano al hablar sobre la posibilidad de un retorno a la pantalla chica durante su participación en el programa “Sábado con Andrés”.

En diálogo con el conductor Andrés Hurtado, la popular “Chinita” recordó sus inicios como reportera de televisión y el momento que la catapultó a la fama al ofrecerse como rehén para salvar a una niña de tres años. Pero el momento que más llamó la atención fue cuando dejó entrever posibles planes para reintegrarse al mundo periodístico.

¿QUÉ DIJO MÓNICA CHANG SOBRE UN POSIBLE REGRESO A LA TELEVISIÓN PERUANA?

Mónica Chang expresó un gran entusiasmo con la idea de volver a trabajar en la televisión peruana después de casi dos décadas fuera de ella, según informa Panamericana Televisión.

Durante su entrevista con Andrés Hurtado, reveló que tiene una nueva propuesta para regresar a la pantalla chica, la cual está evaluando cuidadosamente. Esta propuesta incluye la posibilidad de volver pronto a la televisión peruana con un programa de corte periodístico, donde llevaría la información con su estilo único y característico.

Mientras tanto, la popular “Chinita” indicó que actualmente se desenvuelve laboralmente como empresaria, destacando lo mucho que ha evolucionado profesionalmente. “Soy muy afortunada, la vida me trata bien”, expresó.

¿QUIÉN FUE MÓNICA CHANG Y POR QUÉ DEJÓ EL PERIODISMO?

Mónica Chang fue una destacada periodista peruana que comenzó su carrera en la televisión nacional desde una edad temprana. Inició como reportera en el noticiero “90 Segundos” de Latina, donde se destacó por su compromiso y valentía. Su ingreso al medio fue memorable, ya que a los 21 años y siendo aún una practicante, se ofreció como rehén para salvar a una niña de tres años, un acto que la catapultó a la fama y la hizo reconocida por su integridad y determinación en el ejercicio periodístico.

Después de una exitosa carrera en el periodismo televisivo, Chang decidió alejarse de esta profesión luego de experimentar un momento cercano a la muerte durante una cobertura en el Callao en 2001. Mientras entrevistaba a una madre con un hijo con hidrocefalia, se vio envuelta en un tiroteo entre la policía y narcotraficantes. En medio del enfrentamiento, la policía se retiró del lugar, dejando a Chang y su camarógrafo expuestos a los narcos, quienes los atacaron lanzándoles piedras, una de las cuales golpeó a Chang en la boca.

Dicho incidente, donde sintió que su vida estaba en peligro inminente, marcó un punto de inflexión. Después de la experiencia traumática, su hijo, entre lágrimas, le pidió que abandonara la profesión. Motivada por la preocupación por su seguridad y el deseo de proteger a su familia, Chang decidió apartarse del periodismo y comenzar una nueva etapa en su vida, reorientando sus esfuerzos hacia otros proyectos.

“Ese día mi hijo tenía una actividad importante en el colegio. Le había prometido asistir, pero no fui a la actuación. Ya en la noche, después que la policía me rescató, mi hijo llegó a la clínica llorando y me dijo que sus profesoras le habían dicho que me podía morir. Y, encima, no había asistido a su actuación como le prometí. Después me dice que quiere que deje el periodismo. A partir de allí, sentí un quiebre y decidí dar un cambio radical”, reveló en una entrevista con Infobae Perú realizada el pasado noviembre de 2023.