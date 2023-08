Tal como se esperaba, “La casa de Magaly” sigue generando polémica y dando que hablar entre los seguidores de la farándula peruana. En esta ocasión, Gabriela Serpa, una de los integrantes del reality que es parte del programa “Magaly TV La Firme”, hizo una emotiva confesión que generó la sorpresa de sus compañeros y de los televidentes: contó que padece trastorno por déficit de atención (TDA). A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre este tema.

“Ahora estoy ansiosa, voy a tener que meditar un ratito. Yo tengo TDA, o sea trastorno de déficit de atención. H no, porque no soy hiperactiva, a veces sí, pero en las mujeres no se desarrolla mucho, pero yo sí tengo TDA”, narró Serpa en el momento que se encontraba conversando con el resto de mujeres de “La casa de Magaly”.

Ante lo contado, Shirley Cherres respondió con un comentario que no le hizo gracia a Serpa. “Sí se nota (el trastorno)”, dijo la exporrista del Sport Boys. “Si yo te cuento mis problemas, no es para que te burles tampoco”, contestó Gabriela.

¿Qué es el TDA? El trastorno que padece Gabriela Serpa de “La casa de Magaly”

Según Manual MSD, web especializada en temas médicos, el TDA es “un síndrome de falta de atención, hiperactividad e impulsividad. Hay 3 tipos de TDAH según predomine la falta de atención, la hiperactividad/impulsividad o una combinación de ambas. El diagnóstico se realiza por criterios clínicos. Por lo general, el tratamiento incluye farmacoterapia con fármacos estimulantes, terapia conductista e intervenciones educacionales”.

Cuáles son los síntomas de una persona con TDA:

Dificultades para concentrarse



Dificultad para completar tareas (compromisos en la función ejecutiva)



Cambios de humor



Impaciencia



Dificultades para mantener las relaciones

¿Qué más debes saber sobre “La casa de Magaly”?

La reconocida conductora de televisión, Magaly Medina, sorprendió a sus fans al oficializar el esperado regreso de su reality “La Casa de Magaly” tras más de una década. El programa tiene la participación de 12 famosos, quienes viven bajo la mirada de 60 cámaras que prometen no perderse ningún detalle.

El proyecto, que ha sido preparado minuciosamente desde el año pasado, cuenta con la total colaboración y aprobación del canal ATV y los diversos auspiciadores.

¿Cuál es el premio que se llevará el ganador de “La casa de Magaly”?

Con respecto al premio, es importante destacar que aún Magaly no ha confirmado en qué consistirá ni cuál será el sistema de eliminación, aunque tomando como referencia los programas del mismo formato llevados a cabo en otros países, el campeón se llevará dinero en efectivo y quizá una suma considerable valorizada en soles.

¿Quiénes son los integrantes de “La casa de Magaly”?

- Andrés Hurtado

- Patricio Suárez-Vértiz

- Samahara Lobatón

- Fiorella Retiz

- Gabriela Serpa

- Alfredo Benavides

- Carlos Cacho

- Shirley Cherres

- Vanessa López

- Renzo Spraggon

¿Dónde y a qué hora ver “La casa de Magaly”?

A través de la señal abierta del canal 9, y todas las plataformas digitales del programa y de la propia Magaly Medina, “La casa de Magaly” es transmitida de lunes a viernes a partir de las 9.45 de la noche. Se espera que esta edición tenga tanto éxito como la primera versión.