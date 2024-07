La celebración del Centenario de Universitario promete ser un evento inolvidable, y la participación de Paco Bazán ha generado gran expectación. ¿Qué rol desempeñará esta popular figura del fútbol en la histórica jornada del 6 de agosto? En la siguiente nota te contaremos todo lo que debes saber sobre el tema.

¿QUÉ FUNCIÓN CUMPLIRÁ PACO BAZÁN EN EL EVENTO POR EL CENTENARIO DE UNIVERSITARIO DE ESTE 6 DE AGOSTO?

Paco Bazán, reconocido exfutbolista y comentarista deportivo, tendrá un rol destacado en la celebración del centenario del club Universitario de Deportes en el evento denominado ‘Una Noche Eterna’, que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.

Según Jean Ferrari, administrador del club, Bazán estará presente a ras de campo, lo que sugiere que participará activamente en la animación y cobertura de las actividades previstas durante esta significativa celebración. Su presencia será crucial para transmitir la emoción y el fervor de los asistentes, así como para brindar comentarios y entrevistas en vivo con las personalidades y leyendas presentes en el evento.

La participación de Bazán no solo se limita a la animación, sino que también contribuirá a resaltar la importancia histórica del evento y a mantener a los hinchas informados y entretenidos a lo largo de la noche.

Su experiencia y carisma como presentador asegurarán que la celebración fluya de manera dinámica y atractiva, permitiendo a todos los presentes y espectadores disfrutar de una noche memorable. Con una alineación que incluye a artistas internacionales y locales, así como a figuras emblemáticas del club, Bazán será una pieza clave para el éxito de ‘Una Noche Eterna’.

¿QUÉ HABÍA DECLARADO ‘PELUCHÍN’ SOBRE PACO BAZÁN?

Hace unos días, ‘Peluchín’ tuvo fuertes declaraciones en contra de Bazán, tras asegurar que el exarquero no debería seguir enrostrando a Farfán temas sobre infidelidad. “La única herramienta, el único recurso que he visto del sobón de ATV para Jefferson son los cachos, el venado, la infidelidad. Ya todo el Perú sabe que Yahaira Plasencia y Jerson Reyes se entendieron... No he escuchado ni un argumento de Paco, además de vacilar a alguien de los ‘cachos’, en el que a Farfán le cuestione por algo profesional”, señaló Gonzales en su momento.

Luego, Rodrigo agregó: “Ten cuidado de vacilar mucho con los cuernos, con los cachitos, porque de repente se lo van a mandar a alguien cercano a ti y no te va a gustar, y te la van a dar con queso y mantequilla, hay noticias que van saliendo...”

EL FUERTE MENSAJE DE ‘PACO’ BAZÁN A RODRIGO GONZÁLEZ POR SUPONER INFIDELIDAD DEL EXARQUERO

Ante ello, Bazán no se ha quedado callado y le ha respondido de la siguiente manera en el programa ‘Préndete’: “Yo tengo tres hijos maravillosos, de 12, 8 y 6 años, que son lo más lindo que la vida me ha regalado. Yo vivo para ellos, para mi familia, mato por ellos, soy un papá maravilloso. Lo que él (Rodrigo González) hace es un show. A mí nunca me ha importado lo que la gente diga porque uno sabe lo que es. Yo sé quién he sido antes y quién soy ahora”.

¿'PACO’ BAZÁN ESTARÁ EN ‘ENFOCADOS’? ESTO RESPONDIÓ JEFFERSON FARFÁN

Fiorella Retiz, una de las panelistas del programa Futmax League, le preguntó a Farfán si estará o no ‘Paco’ Bazán en ‘Enfocados’. “Farfán ya sabes quién va a ser tu próximo invitado en el podcast, porque vi que (Paco Bazán) ya había pasado los 100 mil sunoscriptores. ¿Vas a tener palabra? ¿Vas a invitar al ‘saltapatras’?”, dijo la reportera.

Farfán no hizo mucho énfasis en responder exactamente lo que pidió Retiz y más bien señaló que le gustaría tener nuevamente a Juan Manuel Vargas en su podcast. “¿Quién? Por faaaaavor. Yo lo quiero de nuevo al ‘Loco’ Vargas en mi programa, pero para hablar de todo. Él lo sabe”.

¿QUÉ MÁS DIJO ‘PACO’ BAZÁN?

Luego, Bazán fue consultado por Expreso si cree que el ‘10 de la calle’ cumpla con invitarlo. “No creo que cumpla, el mundo de las comunicaciones es otro, aunque él está de local, así como en el fútbol. Está en su cancha, tiene 8 o 10 energúmenos que le gritan, le cebaran. Creo que se demora entre 6 a 8 horas en grabar su programa”.

Por último, ‘Paco’ aseguró que no conoce bien el motivo por el que empezó a ser atacado por Farfán. “No lo sé, me gustaría preguntarle cara a cara porque en 14 programas seguidos me mencionan. Este último programa fue director para mí, con Leao (Butrón). Lo que él hace es burlarse de mí, si lo veo de otro ángulo está haciendo bullying”.