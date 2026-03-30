El pago de las utilidades es un derecho constitucional en el Perú que permite a los trabajadores participar de las ganancias netas que generó su empresa durante el año anterior (2025). Para este 2026, el proceso ya está en marcha y es fundamental conocer los plazos para evitar retrasos. Por otra parte, si eres de esas personas que se pregunta qué puede hacer en caso la empresa en donde trabaja no le haga el pago respectivo de las utilidades, aquí te damos algunos consejos.

¿Cuál es la fecha límite para el pago de utilidades 2026?

Por ley, las empresas deben realizar el depósito de las utilidades dentro de los 30 días calendario posteriores al vencimiento de la presentación de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta.

Dado que el cronograma de la SUNAT para la declaración del ejercicio 2025 vence entre el 26 de marzo y el 13 de abril de 2026 para la mayoría de las empresas (Régimen General), el plazo máximo para que recibas tu dinero suele oscilar entre finales de abril y la primera quincena de mayo de 2026.

¿Qué empresas están obligadas a pagar utilidades?

No todas las empresas realizan este reparto. Para que tengas derecho a este beneficio, tu empleador debe cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con más de 20 trabajadores en planilla.

en planilla. Haber generado utilidades (ganancias netas) durante el año fiscal 2025.

Pertenecer al sector privado y generar rentas de tercera categoría.

¿Qué pasa si mi empresa no me paga a tiempo?

Si transcurrido el plazo de 30 días tras la declaración de la empresa no has recibido el depósito, se generan intereses moratorios a tu favor. Además, puedes acudir a la Sunafil (Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral) para presentar una denuncia. Las multas para las empresas que incumplen este pago pueden ser elevadas, llegando hasta los S/ 143,660 según la gravedad y el número de trabajadores afectados.

¿Qué hacer si la empresa donde trabajo no me paga las utilidades?

1. Verifica el vencimiento oficial

Antes de reclamar, asegúrate de que el plazo realmente venció. Recuerda que la empresa tiene 30 días calendario después de haber presentado su Declaración Jurada Anual ante la SUNAT.

Tip SEO: Si el RUC de tu empresa termina en 2, su fecha límite de declaración es el 30 de marzo, por lo que tendrían hasta el 29 de abril para pagarte.

2. Envía una carta de requerimiento (Vía Amistosa)

El primer paso es formalizar el reclamo internamente. Envía una comunicación escrita (física o por correo electrónico corporativo) al área de Recursos Humanos o Gerencia solicitando el pago de tus utilidades y la Hoja de Liquidación.

Esto sirve como prueba de que intentaste solucionar el problema antes de ir a instancias mayores.

A partir del día siguiente al vencimiento, se empiezan a generar intereses moratorios a tu favor automáticamente.

3. Denuncia ante la Sunafil (Vía Inspectiva)

Si la empresa ignora tu solicitud, debes acudir a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

Denuncia Virtual: Puedes hacerlo a través de su página web oficial.

Puedes hacerlo a través de su página web oficial. Inspección: Sunafil enviará un inspector (o realizará una actuación remota) para verificar si la empresa generó ganancias y si cumplió con el reparto.

Sunafil enviará un inspector (o realizará una actuación remota) para verificar si la empresa generó ganancias y si cumplió con el reparto. Multas: Las empresas que no pagan utilidades pueden recibir multas que superan los S/ 140,000 (dependiendo del número de trabajadores afectados y la UIT vigente).

4. Conciliación Laboral

Puedes solicitar una audiencia de conciliación en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Es un proceso gratuito donde un conciliador buscará que tú y la empresa lleguen a un acuerdo de pago sin necesidad de ir a juicio.

5. Demanda Judicial

Como última instancia, puedes iniciar un proceso judicial laboral.

Si el monto que reclamas no supera las 50 JUS (Unidades de Referencia Procesal), puedes presentar una “demanda de baja cuantía” que es más rápida.

(Unidades de Referencia Procesal), puedes presentar una “demanda de baja cuantía” que es más rápida. En este proceso puedes exigir no solo el capital de las utilidades, sino también todos los intereses legales acumulados desde el día del incumplimiento.

¿Qué pasa si la empresa dice que “no tuvo ganancias”?

Tienen la obligación de entregarte la Hoja de Liquidación incluso si el monto es cero. Si sospechas que están ocultando información o “maquillando” el balance, la Sunafil puede cruzar información con la SUNAT para verificar si realmente hubo renta neta imponible en el ejercicio 2025.