Por Redacción EC

El Mundial 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, inició oficialmente y muchas selecciones de fútbol continúan enfrentándose para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo de la FIFA. Por ello, en esta etapa decisiva y final de la competencia, los equipos buscan mostrar su mejor nivel y sus principales figuras suelen destacar en el campo, impulsadas por el incondicional apoyo de los hinchas que viven con intensidad esta gran fiesta del fútbol. Sin embargo, es usual que, mientras se desarrolle el torneo, se presenten ciertas curiosidades que llaman la atención de más de uno. En esta oportunidad, dejando de lado la histórica rivalidad deportiva entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, las redes sociales captaron la atención de miles de seguidores luego de que Antonela Roccuzzo agradeciera con un tierno mensaje a Georgina Rodríguez por un lujoso regalo. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.