El Mundial 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, inició oficialmente y muchas selecciones de fútbol continúan enfrentándose para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo de la FIFA. Por ello, en esta etapa decisiva y final de la competencia, los equipos buscan mostrar su mejor nivel y sus principales figuras suelen destacar en el campo, impulsadas por el incondicional apoyo de los hinchas que viven con intensidad esta gran fiesta del fútbol. Sin embargo, es usual que, mientras se desarrolle el torneo, se presenten ciertas curiosidades que llaman la atención de más de uno. En esta oportunidad, dejando de lado la histórica rivalidad deportiva entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, las redes sociales captaron la atención de miles de seguidores luego de que Antonela Roccuzzo agradeciera con un tierno mensaje a Georgina Rodríguez por un lujoso regalo. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁL FUE EL REGALO QUE LE DIO GEORGINA RODRÍGUEZ A ANTONELA ROCCUZZO DURANTE EL MUNDIAL 2026?

A pocos días de que concluya el Mundial 2026, las principales figuras del fútbol mundial continúan sorprendiendo a sus seguidores con cada una de sus acciones, tanto dentro como fuera de las canchas. Pues, en esta oportunidad, Antonela Roccuzzo utilizó sus historias de Instagram para agradecer públicamente a Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, por el obsequio que recibió de su marca de ropa deportiva y loungewear llamado Mimoa. De acuerdo con la imagen compartida, la caja de regalo cuenta con un mat de yoga, unas mallas deportivas, una botella de agua y una carta en la que se explica la propuesta e iniciativa de la marca. De esta manera, en la publicación, la esposa de Lionel Messi agradeció con un tierno mensaje: “Muchas gracias, Georgina Rodríguez. Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo”.

¿CÓMO ES LA MANSIÓN DE LIONEL MESSI Y ANTONELA ROCCUZZO?

De acuerdo con la plataforma Río Negro, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo cuentan con una lujosa mansión ubicada en Bellamar, una exclusiva zona de Castelldefels, en Barcelona, donde la pareja formó a sus tres menores hijos, mientras el futbolista argentino jugaba en un club español. Esta residencia, de unos 10.000 m², se encuentra en una zona elevada con vistas al Mar Mediterráneo y al Parque Natural del Garraf. Además, presenta un diseño moderno y minimalista, con líneas rectas y colores claros, e incorpora cerramientos y vegetación para garantizar privacidad sin aislarse del entorno.

Eso no es todo, el exterior de la vivienda se caracteriza por contar con amplias áreas verdes integradas al interior, piscina climatizada, terrazas y espacios de descanso con vistas a la costa catalana. También incluye instalaciones deportivas como cancha de fútbol y pista de pádel, así como una zona social con parrilla y comedor para reuniones con los seres queridos. En cuanto al interior de la mansión, de tres niveles, presenta un diseño minimalista con espacios amplios, materiales nobles y tonos neutros como blanco, beige y madera. Así, sus grandes ventanas aportan luz natural y conexión con el exterior.