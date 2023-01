En la actualidad, WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea que más se usa a nivel mundial debido a todas las funciones que tiene. No obstante, hay ciertos usuarios que eligen utilizar la versión no oficial WhatsApp Plus Rojo, cuya última actualización, está disponible.

De esta manera, la versión no oficial, es similar a WhatsApp Plus y conformen opinan los especialistas, los usuarios tienen la posibilidad de experimentar mejoras en las funciones de la aplicación, es decir, tus contactos no tienen la opción de borrar los mensajes, una vez que los hayan enviado; tampoco se podrá ver cuando estás escribiendo un mensaje.

WHATSAPP PLUS ROJO: ¿CÓMO DESCARGAR LA ÚLTIMA VERSIÓN?

Desde un principio, es importante recordar que, WhatsApp Plus Rojo no es una app oficial, por ende, no se encuentra en las Play Store. Si deseas instalarla en tu celular tendrás que descargar la APK. Asimismo, se recomienda actualizar el APK de forma automática o manualmente para evitar baneos que vengan de WhatsApp normal.

A continuación, te mostramos lo pasos para descargar la app gratis:

Previo a instalar WhatsApp Plus Rojo es necesario desinstalar WhatsApp normal.

Cuando lo hayas hecho, simplemente dirígete a este ENLACE .

. Una vez hayas descargado el APK de WhatsApp Plus Rojo coloca tu número de celular.

Después tendrás que recibir un código de verificación.

Una vez hecho los pasos anteriores, pon tu nombre a tu perfil.

Listo, podrás disfrutar de todas las funciones que ofrece WhatsApp Plus Rojo.

Sin embargo, en caso de que no desees continuar con el uso de esta aplicación, se podrá regresar a app oficial de WhatsApp sin ningún inconveniente.

LAS NUEVAS FUNCIONES DE WHATSAPP PLUS ROJO 2023

Una de las novedades de WhatsApp Plus Rojo son los contactos ya que no tendrán la posibilidad de eliminar los mensajes que te envíen, o sea que si ellos cuentan con WhatsApp normal, creerán que los eliminaron, cuando es totalmente lo contrario.

También, al contar con esta versión de la app, tus contactos no podrán saber cuándo estás escribiendo un mensaje, motivo por la que podrás retractarte de responder sin que se percate. Y finalmente, tus contactos no podrán saber cuando has visto sus estados.

Cabe recordar que Meta anunció que comenzarán a implementar en algunas cuentas las nuevas funciones que WhatsApp ofrecerá a los usuarios, en las cuales está la posibilidad de usar los más de 3 mil emoticones para reaccionar a mensajes, ya que hace poco se podían utilizar 6 emoticones.