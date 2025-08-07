El romance de una pareja suele estar condicionada a términos como la privacidad y propia confianza que deben tenerse. Al respecto, te contamos que bajo la legislación peruana, existen casos que entorno a una relación sentimental, hoy figuran tipificados como delito, siendo la revisión de celular de tu enamorado o esposo sin su consentimiento, aquella situación que más genera cierta controversia tomando en consideración la vulneración de derechos específicos.

Actualmente, el Código Penal cuenta con artículos donde se establecen los lineamientos bajo los cuales pueden hasta encarcelarte, y terminan determinándose las sanciones en contra de quienes atenten contra la intimidad de otra persona.

Con respecto a ello, el Poder Judicial (PJ) mediante la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, llama la atención dando a conocer desde inicios de año, que estando en pareja de enamorados o esposos, la revisión de celular sin consentimiento figura establecida como violencia psicológica, según Ley 30364, y le da potestad a una de las partes de poder denunciar el hecho ante la Policía Nacional del Perú (PNP).

De acuerdo a lo expresado por André Sota como docente de la UPC cuya consulta recibida estuvo a cargo de La República, dicho acto representa una invasión a la privacidad que es castigada con pena no mayor a los 2 años de cárcel efectiva.

“Será delito en la medida en que la persona observe, escuche o registre un hecho, palabra, escrito o imagen”, dijo además entorno al Artículo 145 del Código Penal, mientras la Ley 30096 admite lo propio, pero orientado hacia el ámbito informático donde el acceso a información privada puede terminar privándote la libertad.

Desde las redes sociales, la Corte Superior de Justicia de Lima Sur profundiza en el tema, e informa que “revisar el celular de tu pareja o esposo/a sin su autorización es una invasión a su privacidad y está considerado como violencia psicológica según la Ley 30364″.

Si necesitas realizar denuncia porque hicieron uso de tu dispositivo móvil sin que lo consientas, debes realizar presentación de querella ante juez del PJ, y así estarás asegurando la imposición de sanciones penales o administrativas dirigidas a esa persona transgresora.