Por Redacción EC

Más de 27 millones de peruanos están convocados a participar en las Elecciones Generales 2026 este domingo 12 de abril, en una jornada clave que se desarrolla desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en todo el país. Sin embargo, una de las dudas más frecuentes entre los votantes surge desde temprano: qué ocurre si los miembros de mesa no se presentan a tiempo y si los ciudadanos que llegan primero pueden ser llamados a asumir ese rol. La normativa electoral vigente contempla una serie de medidas para asegurar la instalación oportuna de las mesas, incluyendo la participación de votantes en caso de ausencia de los designados. En ese contexto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha precisado qué medidas se aplican, cómo se eligen a los reemplazos y cuáles son las obligaciones de los ciudadanos en estas situaciones excepcionales.

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