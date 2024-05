Sporting Cristal: esto puede pasar si los celestes ganan, pierden o empatan en su visita a Comerciantes Unidos

Universitario no pasó del empate 0-0 ante Cienciano en Cusco y, de esta manera, Sporting Cristal tiene la primera opción para ganar el Torneo Apertura 2024 de la Liga 1. Si bien los celestes y cremas tienen la misma cantidad de puntos, los dirigidos por Enderson Moreira tienen ventaja en cuanto a diferencia de goles: +23 de los rimenses contra +21 de la ‘U’. Aquí te vamos a contar qué puede pasar si los ‘cerveceros’ ganan, pierden o empatan en su visita a Comerciantes Unidos.

Qué puede pasa si Cristal gana

Si los celestes ganan, deben esperar un empate o derrota de los cremas ante Los Chankas en el Monumental. En caso también vencieran los merengues, y Cristal gana solo con diferencia de un gol en Cajabamba (1-0, 2-1- 3-2...), les conviene que la ‘U’ solo supere a Comerciantes con una diferencia máxima de tres goles (3-0, 4-1, 5-2...) ya que en caso haya empate en diferencia de gol, los de Moreira ganarán el Apertura por haber marcado más tantos.

Qué puede pasar si Cristal empata

Deberán esperar que Universitario empate o pierda ante Los Chankas. Esta será la única combinación de resultados que les permita ganar el Torneo Apertura en esta situación. Si los cremas igualan también, Cristal los supera por diferencia de goles, si pierden, lo hará por puntos. Eso sí, si merengues y celestes igualan sus respectivos partidos, deben esperar también que Melgar no gane por más de ocho goles a Deportivo Garcilaso, sino los arequipeños se quedarían con el primer lugar.

Qué puede pasar si Cristal pierde

Deberán esperar que los de Ate pierdan sí o sí ante Los Chankas. Si los cremas caen, también les urgirá a los celestes que Melgar no le gane a Deportivo Garcilaso, pues sino los arequipeños superarán en la tabla tanto a la ‘U’ como a Cristal.

¿Por qué dieron que hablar Mauro el ‘Toro’ Cantoro y Andrés el ‘Cóndor’ Mendoza?

Mauro Cantoro y Andrés Mendoza, exfutbolistas de los merengues y celestes, respectivamente, tuvieron una conversación subida de tono que generó comentarios en redes sociales.

En medio de un diálogo que tuvieron el ‘Toro’ y el ‘Cóndor’ en el programa Desmarcados, el segundo le señaló al primero que no hablaba con él cuando propuso hacer una apuesta para ver qué equipo sería campeón. “No, a ti no, yo no estoy hablando contigo”, le dijo Mendoza a Cantoro.

El exdelantero de Brujas de Bélgica volvió a arremeter contra el exUniversitario. “¿Tú también quieres entrar?”. Esto, como era de esperarse, provocó la molestia del exgoleador de los cremas. “Yo sí creo que la ‘U’ va a ser campeón”, respondió Cantoro.

Por último, Mendoza dejó una frase que ‘encendió’ la mesa: “Cuando yo apuesto la ‘U’ contra Cristal nunca pierdo”.

Cuáles fueron los resultados de la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024

Viernes 17 de mayo

Atlético Grau 3-0 Cusco FC (estadio Campeones del 36)

Sábado 18 de mayo

Sporting Cristal 5-1 Unión Comercio (estadio Alberto Gallardo)

Melgar 4-1 Sport Huancayo (estadio de la UNSA)

Domingo 19 de mayo

ADT 2-0 Comerciantes Unidos (estadio Unión Tarma)

Los Chankas 2-0 Alianza Atlético (estadio Los Chankas)

Carlos A. Mannucci 0-0 César Vallejo (estadio Mansiche)

Alianza Lima 3-2 Deportivo Garcilaso (Estadio Nacional)

Lunes 20 de mayo

UTC 2-4 Sport Boys (Estadio Germán Contreras)

Cienciano 0-0 Universitario (Estadio Inca Garcilaso de la Vega)