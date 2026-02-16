Qué son los Therians y por qué está en tendencia la “moda del humano animal”

En redes sociales como TikTok, Instagram y YouTube se ha vuelto viral el término Therian, asociado a personas que se identifican con animales y adoptan comportamientos o estéticas similares. Aunque muchos lo ven como una moda extraña o una simple tendencia estética, el fenómeno tiene raíces más profundas en la identidad, la cultura digital y la psicología.

Qué son los Therians

Un Therian es una persona que cree que, a nivel espiritual o psicológico, no es completamente humana, sino que se identifica con un animal (como lobos, gatos, zorros, aves, entre otros).Esta identificación no implica que la persona crea físicamente que es un animal, sino que siente una conexión profunda con ciertas características animales, como instintos, personalidad o comportamiento.

El término proviene de therianthropy (teriomorfismo), una palabra que describe la transformación o identificación humana con animales, presente en mitologías antiguas.

Qué hacen los Therians

En plataformas como TikTok, algunos Therians comparten contenido donde:

Caminan en cuatro patas (quadrobics).

Usan colas, máscaras o accesorios con estética animal.

Simulan comportamientos animales como correr, saltar o “marcar territorio”.

Explican su “theriotype”, es decir, el animal con el que se identifican.

Para muchos creadores, esto es una forma de expresión personal, cosplay o performance.

Therian vs Furry: no es lo mismo

Therian : identidad o creencia personal de ser parcialmente animal a nivel psicológico o espiritual.

: identidad o creencia personal de ser parcialmente animal a nivel psicológico o espiritual. Furry: fandom y hobby artístico relacionado con personajes animales antropomórficos, sin implicar identidad real.

Qué es el “shift” en los Therians y por qué genera tanta polémica

En la comunidad Therian, el “shift” (cambio o transición) se refiere a momentos en los que la persona siente que su identidad animal se vuelve más intensa, ya sea a nivel mental, emocional o incluso sensorial.

No es una transformación física real, sino una experiencia subjetiva de identidad o percepción.

Qué tipos de “shift” dicen experimentar los Therians

1) Mental Shift

Es el más común. La persona siente que su forma de pensar se vuelve más “animal”, por ejemplo:

Mayor impulso de correr, cazar o moverse.

Sensación de instinto o territorialidad.

Emociones más “primitivas” o reactivas.

No implica perder conciencia humana; es más una metáfora o estado emocional.

2) Phantom Shift

La persona siente sensaciones físicas que no existen, como:

Cola

Orejas

Alas

Patas

Se parece al fenómeno neurológico del “miembro fantasma”, pero aplicado a partes animales imaginadas.

3) Physical Shift (controvertido)

Algunos dicen sentir que su cuerpo “debería ser” animal o que su postura cambia, pero no hay transformación física real.Este tipo es el más criticado y se considera simbólico o psicológico.

4) Spiritual Shift

En creencias espirituales, el shift se interpreta como una conexión con un espíritu animal, reencarnación o trance espiritual.Es común en comunidades con enfoque new age.

5) Dream Shift

Sueños vívidos donde la persona se ve a sí misma como animal.Muchos lo interpretan como confirmación de su identidad Therian.