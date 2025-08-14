En distintas fechas del año, numerosos empleados tanto del ámbito estatal como del privado tendrán la oportunidad de tomarse pausas adicionales a lo largo de sus jornadas laborales. Estas interrupciones, motivadas por conmemoraciones relevantes del calendario peruano, ofrecen momentos ideales para desconectarse de las obligaciones cotidianas. Algunos optarán por explorar nuevos lugares, mientras que otros preferirán compartir tiempo con la familia en la tranquilidad del hogar. Una situación así se dará el próximo viernes 15 de agosto, feriado para lugares específicos de Perú.

Luego del reciente receso por las Fiestas Patrias, ciertos sectores del país se preparan para otro día de descanso. En esta ocasión, la fecha está vinculada a la conmemoración del 485 aniversario de la fundación de Arequipa. El viernes 15 de agosto ha sido designado como jornada no laboral con goce de haber para quienes residen y trabajan en la región, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N.º 24875, artículo 8.

Según lo anunciado por las autoridades, se ha establecido que el viernes 15 de agosto se destinará a una jornada libre orientada a fomentar el turismo interno. Gracias a esta medida, muchas personas podrán disfrutar de una pausa laboral antes del descanso oficial correspondiente al domingo 17 de agosto.

Asimismo, Huánuco celebrará este 15 de agosto un nuevo aniversario de su fundación, alcanzando ya los 486 años de historia. Esta fecha, reconocida como feriado por la Ley N.º 24704, da paso a diversas actividades conmemorativas, entre ellas ceremonias oficiales y un colorido pasacalle que destaca el legado cultural de la región. Cabe señalar que quienes se acojan a este día libre deberán recuperar las horas no trabajadas durante el mes, sumándolas a sus jornadas habituales.

Este 15 de agosto, los habitantes de Huamachuco, en la provincia liberteña de Sánchez Carrión, conmemorarán su día principal con motivo de la festividad de la Virgen de Alta Gracia y la fundación de la ciudad. De acuerdo con la Ordenanza Municipal N.º 067, la jornada será considerada no laborable para el sector público. En el caso de empresas privadas, el descanso será aplicable solo si ambas partes —empleador y trabajadores— lo acuerdan previamente.

Esta es la diferencia entre un día no laborable y feriado en el Perú

Las leyes en Perú empezaron a calendarizar los feriados desde 1991, y los días no laborables según decretos supremos como el 011 de 2024, estando ambos conceptos destinados a beneficiar a los trabajadores del sector público y también privado, pero con variaciones entre sí de acuerdo a lo establecido también por el Decreto Legislativo 713.

Teniendo en cuenta ambos términos, podemos definir que la diferencia entre ambos radica en que el primero de los mencionados corresponde a fechas festivas celebradas anualmente bajo normativa, y terminan convirtiéndose en un derecho al descanso remunerado, mientras el segundo forma parte de disposiciones gubernamentales establecidas para favorecer a instituciones del Estado, y deben ser compensadas en días inmediatos posteriores al goce de la jornada puntual.

La finalidad de decretar los días no laborables compensables, según el Decreto Supremo (DS) 011, tiene por objetivo el de fomentar el turismo interno, y en la mayoría de los casos construir un puente festivo que signifique mayor impacto en la promoción de la actividad turística y receptiva.

En tanto, los feriados nacionales calendarizados son fijados con anticipación y forman parte de un cronograma establecido para el descanso de los trabajadores como un derecho laboral.