Dormir poco se ha convertido en una constante silenciosa que afecta a millones de personas y que tiene impactos inmediatos en la concentración, el ánimo y la memoria. Aunque las guías internacionales recomiendan entre siete y nueve horas de descanso por noche, una parte significativa de los adultos no alcanza ese mínimo, lo que incrementa el riesgo de errores, accidentes y problemas de salud.

El déficit de sueño no solo es una cuestión de cansancio acumulado: con el paso del tiempo se vincula a enfermedades crónicas y a un deterioro general del bienestar. Frente a este escenario, el especialista en neurociencia, Andrew Huberman, advierte que mejorar el descanso es posible si se aplican técnicas simples y se corrigen hábitos cotidianos. Descubre qué propone el experto para conciliar el sueño y qué otras claves pueden ayudarte a dormir mejor.

¿POR QUÉ DORMIMOS MENOS DE LO RECOMENDADO?

El descanso nocturno promedio ha disminuido de forma sostenida en las últimas décadas. Factores como el estrés, las largas jornadas, las preocupaciones mentales y el uso constante de pantallas han reducido las horas de sueño. Dormir por debajo de lo aconsejado no solo afecta el rendimiento diario, sino que a largo plazo se asocia con:

Trastornos metabólicos como diabetes y obesidad.

Problemas cardiovasculares, incluida la hipertensión.

Alteraciones del estado de ánimo, como depresión y ansiedad.

Mayor probabilidad de accidentes, incluso con efectos comparables al consumo de alcohol al conducir.

Foto: ¡Stock. / Yuliia Kaveshnikova

¿QUÉ TÉCNICA PROPONE ANDREW HUBERMAN PARA CONCILIAR EL SUEÑO?

El neurocientífico de la Universidad de Stanford sostiene que muchas personas no logran dormirse porque permanecen demasiado conscientes de su cuerpo. Según explicó, “uno de los requisitos previos para conciliar el sueño es que te olvides de la posición de tu cuerpo”. Para lograrlo, sugiere una secuencia de movimientos oculares que ayude a desconectar esa atención constante.

Huberman detalló: “Mantén los ojos cerrados o ciérralos. Mueve los ojos relativamente despacio hacia un lado, luego hacia el otro. A continuación, mueve los ojos en círculos en sentido antihorario y luego en sentido horario, luego hacia arriba y luego hacia abajo. Y luego intenta entrecerrar los ojos como si fueras bizco. Mira hacia abajo, hacia el puente de la nariz, y exhala”. Según indicó, esta acción ayuda a disminuir la frecuencia cardíaca.

¿POR QUÉ LOS MOVIMIENTOS OCULARES AYUDAN A RELAJAR LA MENTE?

El especialista explicó que este ejercicio no es arbitrario. “Tu cerebelo y tu sistema vestibular pasan de un estado en el que necesitas estar muy consciente de la posición de tu cuerpo y hacer ajustes todo el tiempo a uno en el que te olvidas de la posición de tu cuerpo”, señaló. Al reducir esa vigilancia corporal, el cerebro deja de hacer ajustes permanentes y facilita la transición al sueño.

Además, esta técnica resulta útil para quienes tienen pensamientos acelerados. “Si su mente va a mil por hora, también hay que darles algo que hacer con ella”, afirmó Huberman, remarcando que no basta con ordenarse mentalmente dormir.

(Foto: Getty Images)

¿QUÉ OTROS HÁBITOS AYUDAN A DORMIR MEJOR?

Según recoge Infobae, la Asociación Estadounidense de Ansiedad y Depresión (AADA) recomienda sumar rutinas que reduzcan la ansiedad antes de acostarse, entre ellas:

Respirar de forma lenta y profunda, con visualizaciones calmantes.

Realizar actividad física regular, como yoga o ejercicios suaves.

Organizar tareas pendientes para evitar rumiaciones nocturnas.

Escuchar música relajante antes de dormir.

Dirigir al estrés y la ansiedad a otras áreas, como ayudar a una persona.

Mantener una buena higiene del sueño: evitar estimulantes, pantallas y asegurar un dormitorio oscuro, fresco y silencioso.

