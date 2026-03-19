La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó un dictamen que le da un día de descanso remunerado compensable a las personas que se desempeñen como personeros durante las jornadas electorales de este año.

La medida, respaldada por 17 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, está planteada para trabajadores del sector público como privado.

De acuerdo con el texto aprobado, el descanso podrá tomarse al día siguiente de la elección o en otra fecha dentro de los 30 días posteriores, previo acuerdo con el empleador. Asimismo, las horas no trabajadas deberán ser compensadas en ese mismo periodo.

Desde la comisión, el vicepresidente Luis Ángel Aragón Carreño señaló que la iniciativa busca incentivar la participación ciudadana en tareas de fiscalización electoral. En ese sentido, remarcó que el objetivo es reforzar la transparencia del proceso sin alterar las condiciones de competencia entre organizaciones políticas.

La propuesta también establece que el beneficio deberá ser sustentado mediante la presentación de la credencial de personero, la cual tendrá carácter de declaración jurada ante el empleador.

Además, se dispuso que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reglamente la norma en un plazo máximo de cinco días tras su eventual publicación.

Durante el debate, la congresista Ruth Luque manifestó su rechazo a la medida, al considerar que podría generar una carga económica innecesaria tanto para el Estado como para el sector privado, dado que se trata de una labor voluntaria vinculada a partidos políticos.