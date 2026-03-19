Resumen

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La iniciativa busca incentivar la participación ciudadana en tareas de fiscalización electoral. (Foto: Andina)
La iniciativa busca incentivar la participación ciudadana en tareas de fiscalización electoral. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó un dictamen que le da un día de descanso remunerado compensable a las personas que se desempeñen como personeros durante las jornadas electorales de este año.

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