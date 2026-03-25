El proceso rumbo a las Elecciones Generales 2026 del 12 de abril entra en una fase determinante con el desarrollo de los debates presidenciales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones, cuya primera jornada se puso en marcha este lunes. Como parte de esta dinámica, el miércoles 25 de marzo será el turno de un nuevo grupo de postulantes que hará su debut en este espacio. En este escenario, los candidatos presentarán sus principales planteamientos y medirán sus posturas en bloques temáticos vinculados a la seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia, la transparencia en la gestión pública y el combate a la corrupción. Además, el formato incorpora la intervención ciudadana mediante una pregunta que deberá ser respondida por cada participante. En las siguientes líneas, revisamos quiénes integran este bloque y qué se espera de su participación en una instancia clave del proceso electoral, donde deberán exponer con claridad sus propuestas para captar la atención y el respaldo de los votantes.
Ronald Atencio (Venceremos)
Paul Jaimes (Progresemos)
Antonio Ortiz (Salvemos al Perú)
Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano)
Roberto Chiabra (Unidad Nacional)
Mario Vizcarra (Perú Primero)
Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno)
Keiko Fujimori (Fuerza Popular)
Mesías Guevara (Partido Morado)
Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú)
Rafael Belaunde (Libertad Popular)
Rosario Fernández (Un Camino Diferente).
- Terna 1: Ronald Atencio (Venceremos), Paul Jaimes (Progresemos) y Antonio Ortiz (Salvemos al Perú).
- Terna 2: Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano), Roberto Chiabra (Unidad Nacional) y Mario Vizcarra (Perú Primero).
- Terna 3: Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Mesías Guevara (Partido Morado).
- Terna 4: Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú), Rafael Belaunde (Libertad Popular) y Rosario Fernández (Un Camino Diferente).
- Terna 1: Keiko Fujimori, Martín Vizcarra y Mesías Guevara.
- Terna 2: Jorge Nieto, Enrique Valderrama y Roberto Chiabra.
- Terna 3: Paul Jaimes, Herbert Caller y Rafael Belaunde.
- Terna 4: Rosario Fernández, Ronald Atencio y Antonio Ortiz.
- 19:00 horas: México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras
- 20:00 horas: Perú, Colombia, Ecuador y Panamá
- 21:00 horas: Venezuela, Bolivia, Cuba, Canadá (zona este), Puerto Rico y República Dominicana
- 22:00 horas: Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay
- 01:00 horas del martes 24 de marzo: Reino Unido
- 02:00 horas del martes 24 de marzo: España, Alemania, Italia y Francia
- Primera jornada: 23, 24 y 25 de marzo
- Segunda jornada: 30 y 31 de marzo, y 1 de abril
La transmisión del debate de este lunes 23 de marzo estará disponible a través de señal abierta con TV Perú como emisora principal, cuya cobertura será replicada por América Televisión, ATV, Willax TV y Latina. Además, la plataforma digital América TVGo confirmó su disponibilidad para seguir el evento en línea.
Asimismo, la ciudadanía podrá acceder a la transmisión mediante los canales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones en plataformas digitales como YouTube y Facebook Live, ampliando las opciones de acceso en tiempo real.
Los comunicadores Fernando Carvallo y Claudia Chiroque asumirán la conducción de la primera fecha del intercambio entre aspirantes a la Presidencia, prevista para el 23, 24 y 25 de marzo. Su designación se concretó tras un acuerdo conjunto entre las agrupaciones políticas involucradas.