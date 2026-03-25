Por Redacción EC

El proceso rumbo a las Elecciones Generales 2026 del 12 de abril entra en una fase determinante con el desarrollo de los debates presidenciales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones, cuya primera jornada se puso en marcha este lunes. Como parte de esta dinámica, el miércoles 25 de marzo será el turno de un nuevo grupo de postulantes que hará su debut en este espacio. En este escenario, los candidatos presentarán sus principales planteamientos y medirán sus posturas en bloques temáticos vinculados a la seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia, la transparencia en la gestión pública y el combate a la corrupción. Además, el formato incorpora la intervención ciudadana mediante una pregunta que deberá ser respondida por cada participante. En las siguientes líneas, revisamos quiénes integran este bloque y qué se espera de su participación en una instancia clave del proceso electoral, donde deberán exponer con claridad sus propuestas para captar la atención y el respaldo de los votantes.