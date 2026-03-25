El proceso rumbo a las Elecciones Generales 2026 del 12 de abril entra en una fase determinante con el desarrollo de los debates presidenciales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones, cuya primera jornada se puso en marcha este lunes. Como parte de esta dinámica, el miércoles 25 de marzo será el turno de un nuevo grupo de postulantes que hará su debut en este espacio. En este escenario, los candidatos presentarán sus principales planteamientos y medirán sus posturas en bloques temáticos vinculados a la seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia, la transparencia en la gestión pública y el combate a la corrupción. Además, el formato incorpora la intervención ciudadana mediante una pregunta que deberá ser respondida por cada participante. En las siguientes líneas, revisamos quiénes integran este bloque y qué se espera de su participación en una instancia clave del proceso electoral, donde deberán exponer con claridad sus propuestas para captar la atención y el respaldo de los votantes.

¿Quiénes son los candidatos que participarán en la tercera jornada del Debate Presidencial 2026 este miércoles 25 de marzo?

Ronald Atencio (Venceremos)

Paul Jaimes (Progresemos)

Antonio Ortiz (Salvemos al Perú)

Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano)

Roberto Chiabra (Unidad Nacional)

Mario Vizcarra (Perú Primero)

Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno)

Keiko Fujimori (Fuerza Popular)

Mesías Guevara (Partido Morado)

Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú)

Rafael Belaunde (Libertad Popular)

Rosario Fernández (Un Camino Diferente).

¿Qué temas discutirán los candidatos y cómo se organizarán las ternas este miércoles 25 de marzo?

Tema 1: Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad

Terna 1: Ronald Atencio (Venceremos), Paul Jaimes (Progresemos) y Antonio Ortiz (Salvemos al Perú).

Terna 2: Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano), Roberto Chiabra (Unidad Nacional) y Mario Vizcarra (Perú Primero).

Terna 3: Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Mesías Guevara (Partido Morado).

Terna 4: Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú), Rafael Belaunde (Libertad Popular) y Rosario Fernández (Un Camino Diferente).

Tema 2: Integridad pública y lucha contra la corrupción

Terna 1: Keiko Fujimori, Martín Vizcarra y Mesías Guevara.

Terna 2: Jorge Nieto, Enrique Valderrama y Roberto Chiabra.

Terna 3: Paul Jaimes, Herbert Caller y Rafael Belaunde.

Terna 4: Rosario Fernández, Ronald Atencio y Antonio Ortiz.

Horarios del Debate presidencial 2026

19:00 horas: México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras

20:00 horas: Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

21:00 horas: Venezuela, Bolivia, Cuba, Canadá (zona este), Puerto Rico y República Dominicana

22:00 horas: Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

01:00 horas del martes 24 de marzo: Reino Unido

02:00 horas del martes 24 de marzo: España, Alemania, Italia y Francia

Fechas de las jornadas del Debate presidencial 2026

Primera jornada: 23, 24 y 25 de marzo

Segunda jornada: 30 y 31 de marzo, y 1 de abril

¿Dónde ver el primer día de los debates presidenciales organizados por el JNE?

La transmisión del debate de este lunes 23 de marzo estará disponible a través de señal abierta con TV Perú como emisora principal, cuya cobertura será replicada por América Televisión, ATV, Willax TV y Latina. Además, la plataforma digital América TVGo confirmó su disponibilidad para seguir el evento en línea.

Asimismo, la ciudadanía podrá acceder a la transmisión mediante los canales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones en plataformas digitales como YouTube y Facebook Live, ampliando las opciones de acceso en tiempo real.

¿Quiénes serán los moderadores para la primera fecha del Debate Presidencial 2026?

Los comunicadores Fernando Carvallo y Claudia Chiroque asumirán la conducción de la primera fecha del intercambio entre aspirantes a la Presidencia, prevista para el 23, 24 y 25 de marzo. Su designación se concretó tras un acuerdo conjunto entre las agrupaciones políticas involucradas.