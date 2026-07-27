La literatura peruana tendrá presencia en la II Feria del Libro de Portugal con Wilmer Márquez Cohaila
La literatura peruana tendrá presencia en la II Feria del Libro de Portugal con Wilmer Márquez Cohaila
Por Redacción EC

Mientras el Perú celebra un nuevo aniversario de su Independencia, el talento nacional también se hace presente fuera de sus fronteras. El escritor y compositor Wilmer Márquez Cohaila será uno de los representantes peruanos en la II Feria Virtual del Libro de Portugal, un encuentro internacional organizado por la Confederación Internacional del Libro que se realizará del 14 al 23 de agosto y congregará a autores, editores, artistas y promotores culturales de distintos países de habla hispana y portuguesa.

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