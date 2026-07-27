La literatura peruana tendrá presencia en la II Feria del Libro de Portugal con Wilmer Márquez Cohaila

Mientras el Perú celebra un nuevo aniversario de su Independencia, el talento nacional también se hace presente fuera de sus fronteras. El escritor y compositor Wilmer Márquez Cohaila será uno de los representantes peruanos en la II Feria Virtual del Libro de Portugal, un encuentro internacional organizado por la Confederación Internacional del Libro que se realizará del 14 al 23 de agosto y congregará a autores, editores, artistas y promotores culturales de distintos países de habla hispana y portuguesa.

La participación del autor peruano adquiere especial relevancia al convertirse en una vitrina para difundir la producción literaria nacional en un escenario que busca fortalecer el intercambio cultural entre Europa y América Latina. A través de su obra y propuesta artística, Márquez Cohaila llevará un mensaje de identidad, superación y compromiso con la formación de las nuevas generaciones.

Como parte de la programación oficial, el escritor presentará “Soy mi camino y mi destino”, un libro dirigido principalmente a adolescentes y jóvenes. La publicación plantea una reflexión sobre la importancia de la perseverancia, el esfuerzo, la autoestima y la construcción de un proyecto de vida, invitando a los lectores a descubrir sus fortalezas y afrontar con determinación los desafíos personales.

El escritor y compositor peruano Wilmer Márquez Cohaila representará al Perú en la II Feria Virtual del Libro de Portugal, donde presentará su libro Soy mi camino y mi destino como parte de la programación oficial del encuentro internacional.

La participación peruana no se limitará al ámbito literario. Wilmer Márquez Cohaila también ofrecerá un espectáculo musical junto a su agrupación Markess, integrando la música como una expresión complementaria a su trabajo como escritor. El repertorio incluirá las composiciones “Sueños”, “Vive, ya salió el sol”, “Vivo por una pasión”, “Ríes y lloras” y “Caminante”, interpretadas por el cantante Foy Camus.

El programa artístico también contempla un homenaje a reconocidas figuras de la música romántica internacional como José Luis Perales, Roberto Carlos, Nicola Di Bari y Pooh, con la interpretación de canciones que marcaron a varias generaciones, entre ellas “Un velero llamado Libertad”, “Debes comprenderme”, “Lisa de los ojos azules” y “Camionero”.

La II Feria Virtual del Libro de Portugal desarrollará una amplia agenda de actividades que incluirá presentaciones editoriales, lanzamiento y venta de libros, conversatorios, encuentros con autores y homenajes a destacadas personalidades del ámbito cultural. El evento se ha consolidado como un espacio que promueve la difusión de la literatura y el diálogo entre escritores de diferentes países, aprovechando las plataformas digitales para ampliar el alcance de sus actividades.

En este contexto, la presencia de Wilmer Márquez Cohaila representa un nuevo paso en la internacionalización de la literatura peruana y evidencia el creciente interés por las propuestas culturales del país. Su participación permitirá mostrar al público internacional una obra enfocada en la formación humana y una propuesta artística que une literatura y música como herramientas para transmitir valores y fortalecer los lazos entre las naciones.

En estas Fiestas Patrias, la participación del escritor peruano en la II Feria Virtual del Libro de Portugal constituye un motivo de orgullo para el país, al demostrar que el talento nacional continúa ganando espacios en importantes escenarios internacionales y contribuyendo a proyectar la riqueza cultural del Perú ante el mundo.

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