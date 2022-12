Mike Bahía y Greeicy Rendón es una de la parejas más queridas y estables de la música, y cada día sorprenden a sus seguidores con actos de amor a través de sus redes sociales donde muestran también su nueva etapa como padres.

Los artistas están juntos desde hace más de 9 años y en algunas entrevistas que han dado en diferentes medios de comunicación, han contado cómo se conocieron y quién dio el primer paso para que esta bella historia inicie.

Mike asegura que se conocieron en medio de una fiesta cuando una amiga en común los presentó. Esa noche, según cuenta el cantante, apenas compartieron un par de minutos, pero ella quedó muy interesada.

En 2019, durante una entrevista que dio Greeicy para el programa Fans en Vivo, ella contó que en ese momento tenía 19 años y él 24, y que cuando lo vio quedó flechada. Sin embargo, el amor surgió mucho después, ya que Bahía se encontraba en otra situación sentimental y por ende no seguía los cortejos de la cantante.

“Él le mandó un mensaje a mi amiga, ‘muy linda tu amiga’, y dije: ‘ay, ya empezó a tirar el perro’. Pasaron los días y un día le dije a mi amiga: ‘respóndele y déjale mi número’. Le mandó el mensaje y nunca me escribió, pero lo leyó. Entonces, mientras más me ignoraba, más me gustaba. Le escribí un ‘hola, ¿cómo estás?’ y después de dos días me dijo: ‘Hola, quién eres’. Entonces más me gustaba, este es mi hombre. Luego le dije: ‘soy Greeicy, la amiga de Lore’, y me respondió ‘ok’. Luego seguimos hablando y no sabía que él cantaba y yo era actriz. Empezó a fluir y se fue dando muy bonito”, dijo la cantante y actriz durante la entrevista.

El cantante siempre fue muy distante con ella, y fue lo que más llamaba la atención de Greeicy, quien un día fue muy honesta con él y le dijo: “Mirá, te voy a decir una cosa, sé que te va a parecer la mujer más loca del mundo, pero siento que me puedo enamorar de vos, siento que solo me falta conocerte por dentro y sos la persona de mi vida”. La respuesta de él fue “wow” y, bueno, más me gustaba”.

A partir de ese momento, y sin querer una relación, las cosas se fueron dando entre la pareja, que finalmente decidió formalizar su relación y que con los años se ha convertido en una de las parejas más sólidas de la industria musical.

Ahora, ambos están en la cúspide de sus carreras y se encuentran en un tour musical acompañados de su pequeño hijo Kai. La gira “Amantes Tour 2022″ tiene una parada en Perú, donde sus admiradores presenciarán el magnífico show de Mike Bahía y Greeicy este 7 de diciembre en el Estadio Nacional.