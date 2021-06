En diciembre del 2021 llegará a las salas de cine el esperado filme de Sony y Marvel, Spider-Man No Way Home, sin embargo, aún no han revelado ningún avance oficial.

En los países de Latinoamérica, la película que traerá de vuelta al hombre araña ya tiene nombre oficial, ‘Spider-Man: sin camino a casa’. Es así que volveremos a ver a Peter Parker, protagonizado por Tom Holland, en la tercera entrega del superhéroe arácnido.

La nueva cinta dará a conocer lo que muchos seguidores de Marvel están a la espera de que sea revelado, el posible Multiverso.

¿Cuándo se estrena el tráiler de ‘Spider-Man No Way Home’?

El tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ será reproducido en los cines con el estreno de ‘Black Widow’, es decir, la fecha en que podremos ver el nuevo avance será el 9 de julio, según That Hashtag Show.

Esta información fue corroborada con cinco fuentes confiables, así lo segura Nick Santos de That Hashtag Show. Es decir que online tendría que estar antes o el mismo día del lanzamiento de la película de la ‘Viuda Negra’.

Asimismo, Marvel reveló que la fecha de estreno de la película en Estados Unidos será el 17 de diciembre, para Latinoamérica se espera que el lanzamiento sea la misma fecha, sin embargo, aún no está confirmado.

