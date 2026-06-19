Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Recuperar una cuenta de WhatsApp comprometida es posible si se actúa rápidamente y se siguen las recomendaciones de seguridad de la plataforma. (Foto: Gemini IA)
Recuperar una cuenta de WhatsApp comprometida es posible si se actúa rápidamente y se siguen las recomendaciones de seguridad de la plataforma. (Foto: Gemini IA)
Por Redacción EC

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas del mundo y, precisamente por ello, también es uno de los principales objetivos de los ciberdelincuentes. Cada año, miles de usuarios reportan el robo de sus cuentas mediante técnicas como el phishing, la suplantación de identidad o el engaño para obtener códigos de verificación. Cuando esto ocurre, actuar con rapidez es fundamental para evitar que los atacantes utilicen la cuenta para estafar a familiares, amigos o contactos de trabajo.