WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas del mundo y, precisamente por ello, también es uno de los principales objetivos de los ciberdelincuentes. Cada año, miles de usuarios reportan el robo de sus cuentas mediante técnicas como el phishing, la suplantación de identidad o el engaño para obtener códigos de verificación. Cuando esto ocurre, actuar con rapidez es fundamental para evitar que los atacantes utilicen la cuenta para estafar a familiares, amigos o contactos de trabajo.

Lo primero: recuperar el control de tu cuenta

Si ves el mensaje “tu número ha sido registrado en otro dispositivo” o notas actividad que no es tuya, el primer paso es intentar recuperar la cuenta desde tu propio teléfono. Abre WhatsApp, introduce tu número como si iniciaras sesión por primera vez y espera el SMS (o llamada) con el código de verificación.

En cuanto ingresas ese código, se cierra automáticamente la sesión en cualquier otro dispositivo que estuviera usando tu cuenta, y el atacante pierde acceso. Si el ciberdelincuente activó la verificación en dos pasos y te pide un PIN que no conoces, tendrás que restablecerlo con el correo asociado o, en el peor de los casos, esperar hasta 7 días para recuperar la cuenta según las políticas de WhatsApp.

Avisa a tus contactos: corta la estafa en seco

Mientras recuperas el acceso, es clave avisar cuanto antes a familiares, amigos y grupos de trabajo por otros canales (llamada, SMS, correo, redes sociales) que tu WhatsApp fue comprometido. Muchos atacantes usan la cuenta hackeada para pedir dinero, códigos o datos personales haciéndose pasar por ti, así que advertirlo a tiempo puede evitar que otros caigan.

Explica que cualquier mensaje extraño recibido en las últimas horas (ofertas, “emergencias”, pedidos de transferencias o códigos) no fue enviado por ti y que no deben responder ni compartir información. Una vez recuperes la cuenta, puedes enviar un mensaje general explicando lo ocurrido y pidiendo que te reporten cualquier conversación sospechosa que hayan tenido con tu número.

Refuerza la seguridad: verificación en dos pasos y SIM

Cuando consigas volver a entrar en tu WhatsApp, el siguiente paso es blindar la cuenta para que algo similar no se repita. Ve a Ajustes > Cuenta > Verificación en dos pasos y activa este sistema con un PIN de 6 dígitos y un correo electrónico de recuperación; así, aunque alguien obtenga un código SMS, no podrá entrar sin ese PIN extra.

Si sospechas que duplicaron tu SIM (es decir, que alguien consiguió un chip con tu número en la operadora), comunícate de inmediato con tu compañía móvil para bloquear la tarjeta actual y emitir una nueva. De lo contrario, el atacante podría seguir recibiendo códigos de verificación para WhatsApp u otros servicios y volver a comprometer tus cuentas.

Revisa dispositivos vinculados y sesiones abiertas

Otra medida clave es revisar qué dispositivos tienen sesión activa en tu WhatsApp. Desde la app, entra a Ajustes > Dispositivos vinculados y verifica la lista: si ves computadoras, navegadores o sistemas operativos que no reconoces, selecciónalos y pulsa “Cerrar sesión” en cada uno.

Esto corta cualquier acceso a través de WhatsApp Web o la app de escritorio que el atacante haya configurado. Aprovecha para cerrar también sesiones antiguas que ya no usas, por ejemplo en equipos compartidos, cibercafés o PCs del trabajo, reduciendo así tu superficie de exposición.

Cambia contraseñas y revisa el resto de tus cuentas

Aunque WhatsApp no funciona con contraseña tradicional, el ataque puede formar parte de un compromiso más amplio de tu seguridad digital. Si el ciberdelincuente tuvo acceso físico a tu móvil o a tu correo, podría haber intentado entrar también a otros servicios como Gmail, redes sociales, bancos o tiendas online.

Por eso, expertos recomiendan cambiar las contraseñas de tus principales cuentas, activar allí también la verificación en dos pasos y revisar los registros de inicio de sesión para detectar accesos extraños. Si detectas movimientos financieros sospechosos, contacta al banco de inmediato para bloquear tarjetas o cuentas y reportar posibles fraudes.

Cuándo contactar al soporte de WhatsApp

Si, pese a todo, no logras recuperar tu cuenta (por ejemplo, porque no llega el código, el atacante activó un PIN que no puedes restablecer o ya no tienes acceso a tu número), es momento de acudir directamente al soporte de WhatsApp. Puedes escribir a support@whatsapp.com indicando que tu número fue comprometido, adjuntando tu teléfono con el prefijo internacional y una breve explicación de lo ocurrido.

En casos graves, WhatsApp puede desactivar temporalmente tu cuenta para evitar que siga siendo usada en estafas mientras se verifica tu identidad. Paralelamente, guarda capturas de pantalla y evidencia, por si necesitas realizar una denuncia ante la policía o una unidad especializada en delitos informáticos: cuanto antes reacciones y más ordenada tengas la información, más fácil será recuperar tu cuenta y minimizar el daño.