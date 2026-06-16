Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Meta amplía el alcance de WhatsApp para competir con plataformas de videollamadas y videoconferencias en su opción web. (Foto: AFP)
Meta amplía el alcance de WhatsApp para competir con plataformas de videollamadas y videoconferencias en su opción web. (Foto: AFP)
Por Agencia Europa Press

WhatsApp está trabajando en las llamadas de voz y vídeo de la versión web, que se podrán usar en los chats de grupo para imitar la experiencia que se proporciona en el móvil y la versión de escritorio.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.