WhatsApp está trabajando en las llamadas de voz y vídeo de la versión web, que se podrán usar en los chats de grupo para imitar la experiencia que se proporciona en el móvil y la versión de escritorio.

El medio WaBetaInfo ha publicado que algunos usuarios en la beta de WhatsApp Web han recibido una notificación que les invita a probar la nueva experiencia de llamada de la versión web, y en la que se puede leer que “permite conectarse hasta con 32 personas a la vez”.

Es justo la cantidad máxima de personas que también pueden reunirse en una llamada de audio o video en las versiones para móviles y de escritorio, y que también se introdujo en febrero en la fase beta en los chats individuales.

Esta nueva experiencia de WhatsApp Web también incluye el soporte para la opción de compartir pantalla, lo que convierte a la plataforma de mensajería propiedad de Meta en un competidor directo de otras como Zoom, Microsoft Teams o Google Meet.

De hecho, las llamadas tanto de video como de audio han sido una de las funciones de las que ha carecido frente a la versión de escritorio, que se actualizó finalmente en 2023, por lo que ahora podrá desafiar a las plataformas mencionadas para erigirse como una herramienta totalmente flexible según el equipo desde el que el usuario quiera conectarse.

Esta novedad en la que está trabajando WhatsApp para la versión web también ofrece la experiencia de privacidad de cifrado de extremo a extremo. Lo que se traduce en que solo los participantes podrán escuchar la conversación, y en ningún momento ni WhatsApp ni Meta pueden acceder a su contenido.

Asimismo, sucede con el soporte para los enlaces de invitación a llamadas que llevan en WhatsApp desde 2022 y que se podrán utilizar para que cualquiera pueda entrar en una llamada grupal cuando esté disponible en la versión final de WhatsApp Web.

Esta nueva función se encuentra en la beta, que está disponible desde la sección de ayuda en los ajustes de la aplicación. Hay que tomar en cuenta que el hecho de participar en la beta no garantiza que el usuario pueda acceder tanto a esta novedad como a otras tantas que cada poco tiempo despliega WhatsApp a través de este canal.