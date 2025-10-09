Finalmente, el octavo retiro de fondos acumulados en cuentas de AFP, es una realidad sobre territorio peruano, y a través de cronograma, los afiliados que así lo requieran, podrán empezar a hacer efectivas sus solicitudes para llegar a completar hasta cuatro desembolsos sucesivos desde 2025. En ese sentido, hoy resulta importante darle a conocer a los afiliados que el cronograma para llevarla a cabo, ya figura publicado por parte de la asociación que representa a ProFuturo, por ejemplo, entre otras 3 cuya atención se regirá a partir del último dígito de tu Documento Nacional de Identidad (DNI), siendo el número 5 uno de los primeros en ser considerados.

LAS FECHAS A PARTIR DE LAS CUALES PODRÁS GENERAR SOLICITUDES DE RETIRO AFP 2025 SI EL ÚLTIMO DÍGITO DE TU DNI ACABA EN 5, SEGÚN CRONOGRAMA OFICIAL PUBLICADO

Se acerca la ansiada fecha para más de 10 millones de afiliados a las AFP en Perú, y esto gracias a publicación de normativa que los autoriza a decidir de manera extraordinaria y facultativa, si desean retirar de sus fondos acumulados, hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) que hoy ascienden a los 21.400 soles.

Desde el 21 de octubre, la plataforma para el registro de solicitudes quedará activada, y es a partir de esa fecha que según en principio la letra y luego el último dígito de DNI, cada persona favorecida podrá empezar a llevar a cabo el procedimiento operativo, tal y como figura definido mediante la Ley N° 32445.

Las 4 AFP que operan en Perú, empezarán a recibir solicitudes de retiro desde el 21 de octubre, y considerándose según cronograma, el último dígito del DNI del afiliado. (Fuente: El Peruano)

A propósito de este octavo retiro extraordinario de fondos en el Sistema Privado de Pensiones (SPP), la Asociación de AFP ha determinado a través de cronograma, que si el último dígito de tu DNI termina en 5, estés permitido de generar desembolsos tanto el miércoles 5 como el jueves 6 de noviembre, o también el 27 del mismo mes.

Cabe resaltar, que según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el procedimiento realizado para acceder a los fondos acumulados en cuenta, debe llevarse a cabo indicando el monto, y dentro del plazo máximo de 90 días calendario, contados desde que la norma entre en vigencia, es decir, el 21 de octubre.

LO QUE DEFINE EL CRONOGRAMA DE OCTAVO RETIRO DE AFP EN 2025 ACERCA DE PODER GENERAR SOLICITUDES DE DESEMBOLSO HASTA EL 2026

Teniendo como a uno de sus principales promotores en la persona del congresista José Luna Gálvez, finalmente el octavo retiro extraordinario y facultativo de hasta 4 UIT de AFP en 2025, es un hecho, y ahora tras publicación de procedimiento operativo por parte de la SBS, los afiliados que así lo requieran, solo quedan a la espera de la habilitación de plataforma para generar solicitudes.

A propósito de cronograma que oficializa la Asociación de AFP, resulta importante tomar en cuenta que las fechas para requerir desembolsos dependen del último dígito de DNI, tal y como ha ocurrido con anteriores gestiones similares, pudiendo del 4 de diciembre al 18 de enero de 2026, poder llevarlo a cabo de manera libre, y luego de completado el número 9.

De acuerdo a la información compartida por parte de la SBS, y con respecto a este octavo retiro de AFP admitido, el cuadro sobre los cuatro desembolsos sucesivos que estarás recibiendo, queda definido de la siguiente manera:

Primer desembolso

- Hasta 1 UIT (5,350 soles) dentro de los 30 días de presentada la solicitud.

Segundo desembolso

- Hasta 1 UIT (5,350 soles) dentro de los 30 días posteriores al primer desembolso.

Tercer desembolso

- Hasta 1 UIT (5,350 soles) dentro de los 30 días posteriores al segundo desembolso.

Cuarto desembolso

- Hasta 1 UIT (5,350 soles) o el saldo del monto solicitado, dentro de los 30 días posteriores al tercer desembolso.

De esta forma, si generas tu solicitud de octavo retiro de AFP el 21 de octubre, fecha inicial de vigencia de normativa, estarías cobrando por primera vez, y a más tardar, el jueves 20 de noviembre.

