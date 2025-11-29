Desde su llegada al Perú, los monederos virtuales han revolucionado los medios de pago en diversos sectores e incluso superaron los 100 millones de operaciones mensuales en 2024. Por ello, con el objetivo de que las billeteras digitales en el país jueguen un papel fundamental y se promueva su uso como medio de pago, Yape anunció una buena noticia para los trabajadores peruanos: ahora podrán recibir su sueldo sin tener una cuenta bancaria. Así, esta interesante medida representa un avance significativo en el proceso de digitalización de los pagos en el país. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO COBRAR TU SUELDO A TRAVÉS DE YAPE?

En un contexto cada vez más digitalizado, Yape anunció que sus millones de usuarios que tengan una cuenta activa ahora podrán recibir su sueldo a través de la aplicación, mediante un proceso sencillo y rápido. Y es que, para acceder a esta nueva implementación, la persona deberá utilizar su número de celular vinculado al aplicativo y solicitar al empleador que desea recibir su remuneración mediante dicha app. Tras ello, la empresa o institución estará obligada a realizar el depósito por esta vía, y el trabajador será notificado mediante un mensaje cuando el abono se haga efectivo.

En cuanto a la habilitación de este servicio en Yape, las empresas deberán acceder a Telecrédito BCP y dirigirse a ‘Pagos Masivos Yape’ o comunicarse con su funcionario del BCP, quien brindará la orientación necesaria para implementar el nuevo sistema de pago de haberes. “Con este lanzamiento reafirmamos nuestro propósito de facilitar el día a día de nuestros yaperos, ya que podrán recibir sus sueldos solo con su número de celular. Además, es un paso más en el impulso de la inclusión financiera y digital de nuestro país”, aseveró Claudia Silva, Head de Pagos del monedero digital.

¿CUÁNTOS AÑOS DE CÁRCEL OBTENDRÍA UNA PERSONA POR NO DEVOLVER UN YAPE POR ERROR?

En una entrevista para el medio LP, diversos especialistas indicaron que no devolver el dinero producto de un error es considerado como delito de apropiación irregular, según el artículo 192, inciso 2 del Código Penal. Esto llevaría a que la persona afronte una condena de hasta dos años de prisión, o en su defecto, la imposición de servicios comunitarios o días-multa. No obstante, en caso se determine que el delito está bajo apropiación ilícita, conforme señala el artículo 190, contempla que la pena será de uno a cuatro años.

De esta manera, los expertos en derecho señalan que negarse a devolver el dinero no debe asumirse como un hecho consumado, ya que dicha conducta podría generar graves responsabilidades penales para quien lo recibe. Por su parte, la víctima debe formalizar la denuncia con suficientes pruebas que evidencien que la transferencia que se realizó a través de Yape fue un error, así como la clara demostración de que el receptor se niega a devolver el dinero. Por último, la abogada Silvana Arias sugirió analizar la proporcionalidad de iniciar un proceso legal, pues en casos de montos mínimos una denuncia penal podría resultar sin efecto.

