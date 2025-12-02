El inicio de diciembre 2025 no solo trae consigo una serie de festividades cívicas en el país, sino también diversas iniciativas a favor de la población. En esta oportunidad, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en coordinación con diferentes municipalidades a nivel nacional, informó que durante esta semana se llevará a cabo una importante campaña gratuita para otorgar el nuevo DNI electrónico 3.0 a la población vulnerable, quienes enfrentan limitaciones económicas o residen en áreas con una alta demanda de atención. Esta medida representa una buena noticia para la ciudadanía, ya que podrán acceder a una serie de servicios del Estado como salud, educación y programas sociales. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿DÓNDE OBTENER EL DNI ELECTRÓNICO GRATIS, SEGÚN RENIEC?

A puertas de celebrar una jornada electoral en el país, diversas entidades llevan a cabo campañas gratuitas para otorgar el DNI electrónico (DNIe). Por ello, la Municipalidad Provincial de Barranca informó que este martes 2 de diciembre se realizará una jornada para otorgar el nuevo DNI, dirigida a menores de 0 a 16 años, quienes deberán acudir acompañados por su padre o madre, y a los adultos mayores de 60 años. Las personas interesadas se deberán acercar a la I.E.I. Los Arenales – Centro Poblado a partir de las 9:00 a. m. a 1:00 p. m. Entre los otros servicios que brindarán figuran inscripción, rectificación de datos (como dirección), renovación y toma de fotografía.

Mientras que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, en Tacna, comunicó, a través de sus redes sociales, que también desarrollarán una campaña gratuita de DNI electrónico este martes 2 y miércoles 3 de diciembre para menores de 0 a 17 años y adultos mayores de 60 años. El evento será en el Auditorio Ángel Alejo Tunco de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. Asimismo, eso no es todo, pues la Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa anunció que brindarán a la población el nuevo documento de identidad, así como ofrecer trámites de inscripción por primera vez y renovación. La jornada estará dirigida a menores de hasta 17 años y a adultos mayores, quienes deberán acercarse al Auditorio de la MDCGAL de 8:00 a. m. a 12:30 p. m. para acceder al beneficio.

¿CÓMO ACCEDER AL DNI AZUL VIRTUALMENTE?

En una entrevista para América Noticias, la directora de Servicios Registrales de Reniec, Karim Pardo, informó que, desde ahora, los ciudadanos que tengan su DNI azul vencido o próximo a caducar podrán renovarlo por el nuevo DNI electrónico 3.0 desde cualquier dispositivo digital sin salir de casa. Para acceder a este novedoso servicio, se debe descargar el aplicativo oficial de verificación facial de Reniec (LINK), donde te pedirá que se tome una fotografía para validar la identidad. Luego, se debe proceder a pagar los S/ 30 en agentes BCP o Yape con el código de trámite 02121.

Tras ello, se tendrá que dirigir a la plataforma del Reniec y ubicar la sección “Trámites virtuales del ciudadano – renovación por caducidad”, donde el ciudadano tendrá que completar con sus datos personales y actualizar dirección, donación de órganos, entre otros, siempre que sea necesario. Asimismo, el ciudadano tendrá la opción de elegir la oficina de entrega más cercana y, al completar esos sencillos pasos, recibirá un correo electrónico que confirmará que el trámite fue recibido correctamente. “Ya no necesitará ir a una agencia, lo pueden hacer en casa y en la lista sale en qué lugar lo quiere recoger”, explicó Pardo a dicho medio.

