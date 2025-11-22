La búsqueda de información hoy puede estar relacionada a tanto personas como automóviles registrados a nivel nacional, y ello como parte de los datos inscritos por parte de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP). En ese sentido, hoy resulta importante hacer mención de la plataforma que habilita dicha entidad de Gobierno con la finalidad de facilitar la consulta vehicular, y así permitir que cualquier usuario haciendo uso de solamente número de placa, pueda terminar obteniendo lo requerido.

ASÍ PUEDES REALIZAR CONSULTA VEHICULAR VÍA SUNARP Y EN SOLO SEGUNDOS OBTENER DATOS DE LOS PROPIETARIOS

La importancia de diversos trámites radica muchas veces en la consulta de datos como aquellos relacionados a automóviles y sus propietarios gracias a plataforma que habilita la SUNARP gratuitamente.

El servicio brindado sin costo alguno, hoy te permite obtener información detallada acerca de los vehículos que figuran registrados en base de datos de dicha entidad gubernamental, siendo los siguientes pasos los mismos a partir de los cuales tienes la chance de verificarla:

Ingresa a plataforma única de la SUNARP

Pulsa donde dice “ACCEDE A NUESTROS SERVICIOS EN LÍNEA DE MANERA FÁCIL Y SEGURA” .

. Una vez dentro, busca “SERVICIOS GRATUITOS” y dale clic a “CONSULTA VEHICULAR”

En Datos de Búsqueda solo coloca el número de placa del auto que deseas ubicar para obtener información sobre sus características .

. Tras colocar el código captcha solicitado, finalmente te deben aparecer los datos relacionados a la consulta vehicular realizada.

Con respecto a la búsqueda como tal, la SUNARP remarca que el acceso de forma gratuita a los datos de los vehículos registrados a nivel nacional, suele producirse para facilitar el desarrollo de las operaciones de transferencia, y asimismo ayudar a “contrarrestar los actos ilícitos y delictivos que afectan la seguridad ciudadana” y el patrimonio de cada propietario.

ESTOS SON LOS DATOS QUE REVELA LA CONSULTA VEHICULAR VÍA SUNARP

Número de placa antigua y nueva.

Número de serie.

Número VIN.

Número de motor.

Color y marca.

Modelo y titular.

Sede (oficina registral donde se encuentra inscrito el vehículo).

Estado (si figura o no en circulación).

Anotación (dato que aparece solo si el vehículo se encuentra con anotación de robo).

CONSULTA SI TU VEHÍCULO CUENTA CON ORDEN DE CAPTURA POR FALTA DE PAGO VÍA SAT

Conforme transcurren los años, existen pagos que no deben dejarse de realizar tomando en cuenta calendario de vencimientos como el establecido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para hacer efectiva la cobranza de importantes conceptos tributarios.

En ese sentido, la propia entidad adscrita a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), revela que uno de los tipos de sanciones que llevan a cabo ante incumplimiento de obligaciones, es el internamiento de automóviles bajo orden de captura, y mediante medida cautelar establecida en la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva cuyos lineamientos establecen precisamente los detalles entorno a embargo.

Al respecto, te contamos que desde la comodidad de tu hogar, hoy puedes conocer ingresando a este link del SAT, si como propietario tu unidad vehicular se encuentra afecta a sanción que implica llevarlo a depósito como forma de pago, o finalmente ya figura ingresado por tributos no cancelados.

Una vez dentro de página, los usuarios que requieren realizar la consulta acerca de ordenes de captura, solo deben colocar el número de placa de su automóvil, y copiar el mismo código de seguridad que aparece en ese instante antes de darle clic a “Buscar”.

Resulta importante mencionar y destacar a la vez, que hacia inicios de julio 2025, el SAT como entidad adscrita a la MML, reportaba que un total de 104 mil 533 vehículos contaban con orden de captura vigente en la capital, y por ende corrían el riesgo de ser embargados.

EL PASO A PASO PARA CONSULTAR TU RÉCORD DE INFRACCIONES Y CON TAN SOLO COLOCAR EL NÚMERO DE PLACA VEHICULAR VÍA SUTRAN

Hoy el Gobierno implementa plataformas capaces de brindarte información al instante y desde la comodidad de tu hogar necesitando solamente conexión a internet para iniciar con el proceso que te permite hoy acceder a tu récord de infracciones si así lo requieres.

Por diversas situaciones y momentos determinados, tu vehículo puede estar afecto a la imposición de una papeleta por parte de la Sutran, siendo por ello importante poder pagarla oportunamente a fin de evitar el inicio de procedimientos administrativos de cobranza coactiva, entre otros similares donde dicha entidad tiene la potestad de hasta retenerte cuentas bancarias.

A continuación, te compartimos el paso a paso que debes seguir a fin de conocer tu récord de infracciones acumuladas con el organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que anualmente se encarga de la “prevención, fiscalización y sanción de las actividades de transporte terrestre de personas, carga y mercancías en los ámbitos nacional e internacional”:

Paso 1

- Ingresa a la plataforma oficial de la Sutran

Paso 2

- Pulsa en “Ver todos los trámites y servicios”

Paso 3

- Selecciona “Solicitar tu récord de infracciones de la Sutran” para acceder a página de búsqueda

Paso 4

- Registra tu número de placa y código solicitado

Asimismo, y de manera más práctica, accede directamente al link que te compartimos a continuación colocando los mismos datos requeridos por la Sutran mediante paso a paso, y tomando en consideración también que si necesitas información de infracciones anteriores al 2020, debes realizar la solicitud mediante Mesa de Partes.

La entidad adscrita al MTC también refiere que el documento con opción para descargar el archivo, “no considera la deuda en cobranza coactiva”, y solamente detalla las sanciones recibidas desde dicho año hasta el presente 2024.

ESTOS SON LOS TIPOS DE INFRACCIONES DE TRANSPORTE QUE FIGURAN COMO LOS MÁS COMUNES, SEGÚN LA SUTRAN

Infracción F1

- “Prestar el servicio de transporte sin contar con la autorización otorgada por la autoridad competente”.

Esta infracción amerita la retención de la licencia de conducir y el internamiento preventivo del vehículo, así como una multa ascendente a 1 UIT (5,150 soles).

Infracción T3

- “Operar una infraestructura complementaria sin contar con el certificado de habilitación técnica”.

Esta infracción genera la clausura temporal de la infraestructura y el pago de 50% de 1 UIT (2,575 soles).

Fuente: Sutran