Por Redacción EC

La falta del Documento Nacional de Identidad (DNI), ya sea por pérdida o robo, puede ocasionar diversas complicaciones al efectuar trámites oficiales. Ante esa situación, el organismo responsable del registro civil en el país pone a disposición una opción virtual que permite verificar la información personal sin necesidad de solicitar de inmediato un duplicado, salvo en casos indispensables. A continuación, te explicamos en qué consiste y cómo opera el denominado Certificado de Inscripción C4.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.

¡Atención! Así puedes obtener tu C4 de Reniec en pocos minutos
Tramites

¡Atención! Así puedes obtener tu C4 de Reniec en pocos minutos

Código único y menos gasto: esta es la nueva tarjeta que promete revolucionar el transporte público
Tramites

Código único y menos gasto: esta es la nueva tarjeta que promete revolucionar el transporte público

La FLCH de la San Marcos inicia proceso de admisión para el estudio de posgrados: revisa detalles y hasta cuando se puede postular en línea
Tramites

La FLCH de la San Marcos inicia proceso de admisión para el estudio de posgrados: revisa detalles y hasta cuando se puede postular en línea

¿Alcanzaste una vacante? Mira la lista oficial de ingresantes COAR-2026 Fase 1
Tramites

¿Alcanzaste una vacante? Mira la lista oficial de ingresantes COAR-2026 Fase 1