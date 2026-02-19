¡Atención! Así puedes obtener tu C4 de Reniec en pocos minutos

La falta del Documento Nacional de Identidad (DNI), ya sea por pérdida o robo, puede ocasionar diversas complicaciones al efectuar trámites oficiales. Ante esa situación, el organismo responsable del registro civil en el país pone a disposición una opción virtual que permite verificar la información personal sin necesidad de solicitar de inmediato un duplicado, salvo en casos indispensables. A continuación, te explicamos en qué consiste y cómo opera el denominado Certificado de Inscripción C4.
El Certificado de Inscripción C4 permite acceder a información básica vinculada al Documento Nacional de Identidad; no obstante, su carácter es solo informativo y no reemplaza al documento físico. Es importante señalar que este reporte no incluye la fecha de emisión del DNI, debido a que ese dato funciona como mecanismo de seguridad en ciertos servicios digitales. Del mismo modo, esta certificación no se encuentra disponible a través de otras plataformas gestionadas por la entidad registral.
La gestión del C4 por internet es individual y está habilitada únicamente para personas mayores de 18 años. Cuando se trata de menores, la solicitud debe ser realizada por el padre, la madre o el apoderado debidamente acreditado, siempre que cuente con la custodia o representación legal correspondiente.
También puede gestionarlo el declarante del último trámite de DNI del menor, siempre que cuente con una certificación excepcional emitida por el Encargado o Supervisor del centro de atención del Reniec.
- Número de DNI.
- Si haces el procedimiento online, debes contar con correo electrónico y tener una impresora conectada a la PC o laptop.
- Descarga la App ID PERÚ para verificar tu identidad.
Antes de iniciar, debes saber:
- Cancela S/ 4.50 por derecho de trámite en Yape, agencia o agente del Banco de la Nación o pagalo.pe usando el código de tributo 02143
- Genera tu ticket en https://recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/
- Selecciona el código de tributo 02143.
- Luego ingresa a la aplicación Yape > Pago de servicios > Reniec, coloca tu número de ticket y haz el pago de S/ 4.50
También puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano.
Banco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.peIngresa a Pagalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago de S/ 4.50 por derecho de trámite, usando el código de tributo 02143. Conserva el comprobante de pago.
Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.
Acércate a un Centro de Atención del Reniec o al Centro MAC más cercano, y bríndale al registrador tu número de DNI junto con el comprobante de pago.
Inmediatamente, el registrador te entregará el Certificado de Inscripción que solicitaste.
Para una atención más rápida y eficiente, te invitamos a contactarnos a través de nuestra asistente virtual por WhatsApp: al número 990182569. También, puedes comunicarte al teléfono (01) 315-2700 o al (01) 315-4000, anexo 1900.
