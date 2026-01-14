Anualmente, las grandes oportunidades dirigidas a jóvenes del país traen consigo beneficios otorgados por parte del Estado peruano, siendo Beca 18 del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación (Minedu), aquella iniciativa cuyo cronograma hoy llama la atención a la espera de la publicación de la lista de preseleccionados que participará en última fase del concurso. En relación a esta información, resulta importante dar a conocer que ya figura fecha estimada para la difusión de los nombres de quienes podrán acceder a todos los privilegios integrales de estudio que financiará el Gobierno desde el 2026.

LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA LISTA DE PRESELECCIONADOS DE BECA 18 - 2026, SEGÚN EL PRONABEC

Arranca un nuevo año, y desde el Pronabec del Minedu dando a conocer los detalles entorno a publicación de listado de jóvenes que superaron con éxito el Examen Nacional de Preselección (ENP) de Beca 18.

De acuerdo a cronograma oficial, los resultados de dicha prueba que rindieron 97 mil 528 peruanos declarados aptos el 16 de noviembre 2025, debieron haber sido divulgados el 22 de diciembre del mismo año, sin embargo, ahora enero del presente Año Nuevo aparece como el periodo donde finalmente cada postulante con nota aprobatoria, podrá ver su nombre a fin de participar en última fase de concurso.

“La lista de preseleccionados se publicará en enero de 2026″, refiere hoy el Pronabec del Minedu, revelando además que durante ese mes “se realizarán las acciones necesarias” para garantizar la continuidad de Beca 18, y en el marco de la Ley de Presupuesto.

Con respecto a esta información, la entidad de gobierno peruano busca brindar tranquilidad a más de 64 mil beneficiarios y hoy postulantes, anunciando que “no existe ningún riesgo de cierre” de un concurso cuya trascendencia supera los 10 años favoreciendo a diversas poblaciones, y sirve como herramienta clave para el futuro de 20 mil jóvenes peruanos anualmente.

ESTOS BENEFICIOS INTEGRALES OTORGA EL PRONABEC A BECARIOS

Costo de examen o carpeta de admisión

Matrícula

Pensión de estudios

Nivelación académica

Obtención del grado, título y/o equivalente

Idioma inglés (solo para estudios universitarios, cuando no forme parte de la malla curricular)

Alimentación

Alojamiento

Movilidad local

Materiales de estudio

Computadora portátil o equipo de similar naturaleza

LA INSPIRADORA HISTORIA DE JOEL LAYME, EL LAVADOR DE AUTOS QUE SE CONVIRTIÓ EN INGENIERO ELECTRÓNICO TRAS GANAR UNA BECA 18

Desde hace 13 años es que Beca 18 del Pronabec, subvenciona las carreras universitarias de miles de jóvenes, y uno de sus casos de éxito hoy tiene que ver con la vida de Joel Layme.

Según lo comparte la propia entidad de Gobierno, corría el año 2007 cuando mientras su madre vendía anticuchos, este joven arequipeño “lavaba autos en un parque de diversiones”, y sin perder las esperanzas de poder progresar, continuaría sus estudios en la Institución Educativa (IE) Inmaculada Concepción.

Hoy Joel Layme puede revelar que gracias al apoyo de sus profesores, terminaría participando de un Beca 18 que finalmente le permitió acceder a la carrera de Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones ofrecida por la Universidad Católica San Pablo.

“Me encuentro desarrollando proyectos de innovación aplicados a la minería e investigaciones afines a la robótica y la salud, impresión de soluciones simples en 3D para cambiar ciertas partes de dispositivos, lo que está relacionado a mi línea de carrera y mi trayectoria extracurricular”, cuenta para Pronabec, mientras recuerda a la vez todo lo que tuvo que experimentar previamente para alcanzar sus sueños.

Así como Joel Layme, tú también puedes convertirte en becario del Estado, y esto gracias a convocatoria 2026 que ya figura lanzada y mediante la cual debes rendir primero el ENP como filtro.