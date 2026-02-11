¡Atención, SJL! Reniec entrega DNI electrónico GRATIS hasta esta fecha

Los vecinos de San Juan de Lurigancho tienen una nueva oportunidad para obtener su Documento Nacional de Identidad electrónico sin pagar un solo sol. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha puesto en marcha la campaña “Verano Inclusivo 2026”, una iniciativa que busca cerrar brechas de documentación y facilitar el acceso al DNIe a poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Durante febrero, menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad podrán realizar distintos trámites vinculados al DNI electrónico de manera gratuita en puntos habilitados dentro del distrito. La campaña tiene fechas límite específicas según el lugar de atención. Descubre hasta cuándo puedes acceder al beneficio y en qué sedes atenderán en SJL y otros distritos de Lima.

¿HASTA QUÉ FECHA SE ENTREGARÁ EL DNI ELECTRÓNICO GRATIS EN SJL?

En San Juan de Lurigancho se han dispuesto dos espacios para la atención. El primero está ubicado en la Subgerencia de Programas Sociales, en la avenida El Bosque 331, urbanización Canto Grande, a espaldas de Sedapal. Allí, el servicio se brinda de lunes a viernes, de 9:30 a. m. a 1:00 p. m., y estará disponible hasta el 27 de febrero de 2026.

El segundo punto funciona en el Palacio Municipal, situado en la avenida Belisario Suárez 1075, Zona D. En esta sede también se atiende de lunes a viernes en el mismo horario; sin embargo, la campaña en ese local culminará antes, exactamente el 13 de febrero de 2026.

Foto: Andina

¿QUIÉNES SON LOS BENEFICIARIOS PRIORITARIOS DE ESTA CAMPAÑA?

El programa “Verano Inclusivo 2026” está diseñado específicamente para proteger a los ciudadanos en condiciones de fragilidad social. La gratuidad del DNIe se aplica de forma exclusiva a los menores de edad, a los adultos mayores y a todas las personas que presenten alguna discapacidad, siempre que se encuentren en una situación de vulnerabilidad reconocida, según explica el diario La República.

¿QUÉ GESTIONES DEL DNI ELECTRÓNICO ESTÁN DISPONIBLES?

Durante el desarrollo de estas jornadas, los usuarios podrán efectuar diversos procedimientos documentarios sin costo alguno. El personal de Reniec está facultado para procesar:

La obtención del documento de identidad por primera vez.

La actualización de datos que figuren en el registro.

La renovación de ejemplares caducados.

El trámite de duplicados en caso de pérdida o robo.

Foto referencial

¿EN QUÉ OTROS DISTRITOS DE LIMA HABRÁ CAMPAÑA GRATUITA?

Villa El Salvador: Atención en la Villa del Adulto Mayor, de lunes a viernes, de 9:30 a. m. a 1:00 p. m., hasta el 13 de febrero.

Los Olivos: Servicio en la explanada de la municipalidad, de 9:00 a. m. a 2:00 p. m., hasta el 13 de febrero.

Cercado de Lima: Campaña en la Casa Vecinal N.° 1, de 9:00 a. m. a 2:00 p. m., hasta el 27 de febrero.

Independencia: Atención en la Demuna, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Comas: Servicio en la Municipalidad de Comas, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Carabayllo: Campaña en el Estadio Ricardo Palma, de 9:30 a. m. a 1:00 p. m.

San Borja: Punto habilitado en la I. E. 554 Virgen de Lourdes, de 9:00 a. m. a 2:00 p. m.

Miraflores: Atención en la Casa Tovar, de 9:00 a. m. a 2:00 p. m.

Jesús María: Servicio en el local del CIAM, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

