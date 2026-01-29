La publicación de los resultados de preselección de Beca 18, convocatoria 2026, sigue pendiente y mantiene en vilo a más de 90 mil postulantes a nivel nacional. Aunque Pronabec había señalado que la lista se conocería en enero, el mes está por concluir sin un anuncio oficial, pese a que el Examen Nacional de Preselección se rindió entre septiembre y noviembre del año pasado.

La demora ha incrementado la incertidumbre entre miles de jóvenes que ven en este programa su principal opción para acceder a estudios superiores, justo cuando varias universidades están cerrando sus procesos de admisión. A continuación, te contamos qué se sabe al respecto.

¿POR QUÉ AÚN NO SE PUBLICA LA LISTA DE PRESELECCIONADOS?

Según recoge Infobae, el principal motivo del retraso está relacionado con la falta de definición presupuestal para financiar la convocatoria 2026. Sin un sustento económico aprobado, no es posible emitir la resolución que valide las bases ni autorizar la publicación de la lista de preseleccionados.

El principal obstáculo radica en la falta de un informe técnico clave que debía ser elaborado por el área de planeamiento del Ministerio de Educación. Este documento es indispensable para sustentar el número de becas que se otorgarán y permitir que el proceso avance formalmente.

¿QUÉ PAPEL JUEGA EL PRESUPUESTO EN ESTE RETRASO?

Uno de los puntos más críticos es la brecha entre lo anunciado y lo realmente aprobado. Aunque inicialmente se habló de entregar hasta 38 mil becas en 2026, el presupuesto asignado por el Congreso, de aproximadamente 50 millones de soles, solo permitiría cubrir una fracción mínima de ese número. De acuerdo con estimaciones difundidas, el monto alcanzaría para financiar alrededor de 2 mil becas.

Esta diferencia ha paralizado el concurso, ya que sin claridad sobre los recursos disponibles no se puede definir cuántos estudiantes serán beneficiados. Además, el Ministerio de Educación no ha emitido una comunicación oficial que precise cómo se resolverá esta limitación financiera.

¿LOS CAMBIOS EN PRONABEC INFLUYERON EN LA DEMORA?

A la falta de presupuesto se suman recientes modificaciones en la dirección de Pronabec. La salida de autoridades y la incorporación de nuevos responsables habrían generado una reorganización interna que ralentizó varios trámites administrativos. Esto implicó revisar procedimientos y retomar procesos que quedaron en pausa durante el cambio de gestión.

Desde organizaciones juveniles se ha indicado, además, que el Ministerio de Economía y Finanzas responsabilizó al Minedu por no haber previsto los recursos necesarios para cumplir con la cantidad de becas anunciadas. Según esta versión, el informe requerido para sustentar el financiamiento completo ni siquiera habría sido remitido al MEF.

¿CÓMO AFECTA ESTE RETRASO A LOS POSTULANTES DE UNIVERSIDADES?

La falta de resultados no es solo una espera incómoda, sino un problema con consecuencias concretas. Cerca del 40 % de los postulantes aspira a ingresar a universidades privadas, varias de las cuales ya están cerrando sus procesos de admisión o reduciendo cupos disponibles. En algunos casos, las fechas límite están a días de vencerse.

Por ejemplo, la inscripción en la PUCP concluye a fines de enero, mientras que en otras casas de estudio como la UPC varias carreras ya reportan escasas vacantes. Para miles de jóvenes, la incertidumbre sobre Beca 18 podría significar perder la oportunidad de acceder a la educación superior este año.

