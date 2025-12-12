Si requieres comprobar si existen registros de infracciones o delitos antes de realizar algún trámite a nivel nacional, puedes gestionar un certificado oficial emitido por la Policía Nacional del Perú mediante la Dirección de Criminalística.

Este documento tiene una validez limitada de 90 días desde su emisión y no puede renovarse; cada vez que lo necesites, será indispensable tramitar uno nuevo.

La solicitud se puede efectuar presencialmente o a través de medios digitales, ya sea por la persona interesada o por su cónyuge, conviviente o familiares directos hasta el primer grado.

Requisitos para solicitar el certificado de antecedentes

Si eres el titular:

Presentar una solicitud en formato de declaración jurada con tus datos personales completos.

con tus datos personales completos. Mostrar un documento de identidad válido (DNI, carnet de extranjería, pasaporte u otro) al momento de entregar la solicitud.

Si eres cónyuge, conviviente o familiar directo (primer grado de consanguinidad) del titular:

Entregar una carta de autorización clara y explícita firmada por el titular, que permita realizar el trámite en su nombre.

firmada por el titular, que permita realizar el trámite en su nombre. Presentar una solicitud en declaración jurada con los datos personales tanto del solicitante como del titular.

con los datos personales tanto del solicitante como del titular. Exhibir un documento de identidad vigente (DNI, carnet de extranjería, pasaporte u otro) al momento de presentar la solicitud.

¿Qué debes saber antes de iniciar el trámite?

Paga la tasa de S/ 5.40 en la plataforma Pagalo.pe o en una agencia del Banco de la Nación con el código 08116.

Luego, ingresa a la plataforma de la PNP, acepta los términos y condiciones, coloca los datos de tu comprobante de pago y tu información personal, y selecciona el motivo de tu trámite. Podrás descargar tu certificado en formato PDF al final de la operación.

También puedes hacerlo presencialmente:

Hazlo en 2 pasos:

1) Paga en el Banco de la Nación

Acércate a la agencia del Banco de la Nación más cercana con tu documento de identidad vigente y paga la tasa de S/ 8.50 con el código 08116. Recibirás el voucher y formulario de solicitud.

Algunas agencias cuentan con el sistema de emisión de Certificado de Antecedentes Policiales. Si estás en una de ellas, podrás solicitarlo al momento del pago.

2) Solicita tu certificado

Si estás en una agencia del Banco de la Nación autorizada, solicita tu certificado después de realizar el pago. Tomarán tu huella dactilar y te entregarán el certificado. Este proceso toma de 5 a 15 minutos aproximadamente.

Si la agencia no expide este certificado, acércate a las comisarías a nivel nacional que cuentan con la sección CERAP. En Lima y Callao, puedes acercarte a estas oficinas o a los Centros MAC Piura, MAC Ventanilla, MAC Lima Este, MAC Lima Norte y MAC Callao.

Una vez ahí, entrega el voucher de pago y el formulario que te dieron en el banco. Te tomarán tu huella dactilar a través del sistema biométrico. Después de unos minutos, te entregarán el Certificado de Antecedentes Policiales para uso nacional.

VIDEO RECOMENDADO