Actualmente, muchos de los servicios que utilizas pueden ser abonados de forma rápida y cómoda desde casa gracias a Yape, que incluso permite la adquisición del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Mediante esta billetera digital, desarrollada por el Banco de Crédito del Perú (BCP), los usuarios tienen la facilidad de obtener este documento esencial, que garantiza atención médica inmediata e integral ante lesiones, invalidez o fallecimiento producto de un accidente de tránsito. Además, ofrece beneficios adicionales para proteger y mantener tu vehículo en óptimas condiciones. La plataforma también permite gestionar pagos de manera segura, revisar historial de transacciones y aprovechar promociones exclusivas vinculadas a seguros y otros servicios. De esta forma, los usuarios pueden centralizar múltiples gestiones financieras en un solo lugar, ahorrando tiempo y evitando desplazamientos innecesarios. A continuación, te detallamos todos los servicios disponibles, cómo obtener el SOAT paso a paso y otros beneficios que puedes aprovechar utilizando la plataforma de manera segura y sencilla.

¿Cómo puedo comprar el SOAT por Yape? Sigue estos pasos

El SOAT es un seguro que existe para proteger a los ocupantes y no ocupantes de un vehículo ante un accidente de tránsito.

Si eres Yape con BCP o Yape con DNI (sin tarjeta) puedes comprar el SOAT virtual (electrónico) de Pacífico Seguros desde tu app de Yape. Este tiene la misma cobertura que un SOAT tradicional o uno comprado directamente con una aseguradora.

La póliza de tu SOAT virtual llegará al correo registrado en Yape hasta 15 minutos después de la compra. Si no lo encuentras, revisa tu bandeja de Recibidos, Spam y de No deseados.

El SOAT estará vigente desde el momento de la compra. Si ya tienes uno activo, tu nuevo SOAT entrará en vigencia una vez que termine la vigencia del SOAT actual.

Para la compra por Yape, sigue estos pasos:

-Selecciona "SOAT" desde la pantalla de inicio de tu app

-Ingresa tu placa y presiona el botón de “Cotizar”.

-Revisa la información del vehículo. Si lo deseas, usa la opción de "Renovación automática" para que no te quedes sin SOAT el próximo año, y luego selecciona “Continuar compra”.

-Ingresa el código de validación que te llegará al celular, yapea tu SOAT ¡y listo!

-Verás una pantalla de confirmación y enviaremos tu póliza al correo que registraste en Yape.

-Además, podrás ver tu compra en la pantalla de movimientos con la descripción de "Yape Seguro

Yape advierte: así puedes intentar recuperar un pago

La app cuenta con funciones pensadas para asistir a los usuarios cuando realizan un envío de dinero por error. A continuación, te explicamos las opciones disponibles que puedes emplear en estas situaciones.

Es importante tener en cuenta que, si envías dinero por Yape a un contacto equivocado o con un monto incorrecto, no es posible anular ni revertir la transferencia, ya que la plataforma procesa los pagos de manera inmediata.

Sin embargo, esto no significa que el dinero esté irremediablemente perdido. La forma más práctica de recuperar los fondos es contactar al destinatario de la transferencia y pedirle amablemente que devuelva el monto enviado por equivocación.

Aunque Yape no permite cancelar una transferencia ya realizada, la aplicación ofrece un recurso que puede ser útil en estos casos. Dentro del Centro de Ayuda, el usuario puede localizar la transacción errónea y activar la opción “Me equivoqué al yapear”, la cual envía un mensaje oficial al destinatario solicitando la devolución del dinero.

Cabe destacar que la efectividad de esta herramienta depende totalmente de la voluntad del receptor para reembolsar el monto enviado por error.

¿Qué hacer si el destinatario no usa Yape?

En caso de que el destinatario no tenga cuenta en Yape, la aplicación no podrá enviar ninguna notificación automática. Por ello, lo más recomendable es contactar directamente a la persona para pedirle que devuelva el dinero enviado por error.

Los errores al realizar un envío de dinero pueden ocurrir por diversas razones, por lo que se recomienda verificar cuidadosamente toda la información antes de confirmar la transferencia, para minimizar el riesgo de pérdidas.

Asimismo, es recomendable guardar los comprobantes de cada transacción, ya que pueden ser útiles como evidencia si se necesita solicitar un reembolso o iniciar un trámite formal.