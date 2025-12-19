Desde hace casi una década, el Banco de Crédito del Perú (BCP) viene facilitando el envío y la recepción de dinero entre cuentas de usuarios, y esto gracias a la habilitación del popular Yape. Al respecto, y como parte de los beneficios brindados mediante dicha billetera digital, pasamos a contarte cómo es que puedes transferirle dinero a personas cuyos números no tienes registrado en listado de contactos.
¿CÓMO YAPEARLE DINERO A PERSONAS QUE NO TENGO COMO CONTACTO? ESTO REVELAN DESDE APP DEL BCP
Las transacciones económicas ahora, y desde el 2016 son más versátiles en Perú gracias a Yape, la billetera digital de BCP que con el transcurrir de los años ha ido sumando nuevas funcionalidades, y asimismo generando la capacidad de enviar dinero, por ejemplo, a personas cuyos números de celular no los tenemos guardado como contacto.
Con respecto a este paso operativo sin la necesidad de contar registrado con el nombre de la persona a la que le deseas pasar un monto específico, resulta preciso destacar que puede realizarse tanto mediante el código QR personal como escribiendo los dígitos del destinatario final.
Te compartimos el paso a paso para enviar dinero por Yape a alguien que no tienes en tu listado de contactos de celular:
- Escanea código QR
- Para enviar dinero, ingresa a tu aplicativo móvil y usa la opción “Escanear QR”.
- Escanea el código que te debe mostrar la otra persona, y listo.
- Ingresa número no registrado
- Ingresa tu contraseña, y una vez dentro de la billetera digital, pulsa la opción “Yapear”.
- De inmediato, escribe el número de destinatario y el monto a enviar como dinero.
- Automáticamente estará realizado el yapeo.
Cabe resaltar, que además de este importante detalle operativo disponible en Yape, también puedes llevar a cabo una gran variedad de acciones habilitadas por BCP en beneficio sobre todo de los usuarios con cuenta bancaria.
ASÍ YA PUEDES EMPEZAR A PERCIBIR TU SUELDO MEDIANTE YAPE
Nueva noticia proveniente del Congreso de la República, más puntualmente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, llamaba la atención de medios y ciudadanos en general, tras establecerse iniciativa legislativa donde las billeteras digitales pasarían a representar opciones con la finalidad de ampliar su alcance remunerativo hacia todos los trabajadores del país.
Sustentada en los Proyectos de Ley 4975-2022-CR, y exonerada de segunda votación, hoy dicho dictamen se ha convertido en la LEY N° 32413 que desde el mes de julio 2025, busca promover la inclusión financiera de forma eficaz y eficiente, y de esa forma brindarte la chance de poder decidir cambiar tu modalidad de cobro de haberes a Yape si así lo consideras, pero siempre y cuando exista común acuerdo con tu empleador de turno.
Al respecto, resulta importante destacar que el BCP ya ha lanzado nueva funcionalidad para el pago de salarios haciendo uso de popular billetera digital, y mediante el nuevo Telecrédito dirigido a empresas que requieran empezar a hacerlo efectivo tras solicitud de trabajadores realizada antes o después de firma de contrato.
De acuerdo a lo puntualizado mediante el tercer artículo de la LEY N° 32413, hoy se reconoce a la “billetera digital como un medio de pago válido para que los empleadores realicen el depósito de haberes y otras obligaciones laborales de los sectores público o privado”, mientras el cuarto, profundiza aún más acerca de su uso laboral, resaltando lo siguiente:
- “Se aplica para aquellos casos en que, por común acuerdo entre el trabajador y el empleador, se elija el uso de la billetera digital para la percepción de sus haberes y otras obligaciones laborales, siempre que el trabajador considere que esta modalidad le resulta más conveniente”.