Desde hace casi una década, el Banco de Crédito del Perú (BCP) viene facilitando el envío y la recepción de dinero entre cuentas de usuarios, y esto gracias a la habilitación del popular Yape. Al respecto, y como parte de los beneficios brindados mediante dicha billetera digital, pasamos a contarte cómo es que puedes transferirle dinero a personas cuyos números no tienes registrado en listado de contactos.

¿CÓMO YAPEARLE DINERO A PERSONAS QUE NO TENGO COMO CONTACTO? ESTO REVELAN DESDE APP DEL BCP

Las transacciones económicas ahora, y desde el 2016 son más versátiles en Perú gracias a Yape, la billetera digital de BCP que con el transcurrir de los años ha ido sumando nuevas funcionalidades, y asimismo generando la capacidad de enviar dinero, por ejemplo, a personas cuyos números de celular no los tenemos guardado como contacto.

Con respecto a este paso operativo sin la necesidad de contar registrado con el nombre de la persona a la que le deseas pasar un monto específico, resulta preciso destacar que puede realizarse tanto mediante el código QR personal como escribiendo los dígitos del destinatario final.

Te compartimos el paso a paso para enviar dinero por Yape a alguien que no tienes en tu listado de contactos de celular:

Escanea código QR

- Para enviar dinero, ingresa a tu aplicativo móvil y usa la opción “Escanear QR”.

- Escanea el código que te debe mostrar la otra persona, y listo.

Ingresa número no registrado

- Ingresa tu contraseña, y una vez dentro de la billetera digital, pulsa la opción “Yapear”.

- De inmediato, escribe el número de destinatario y el monto a enviar como dinero.

- Automáticamente estará realizado el yapeo.

Cabe resaltar, que además de este importante detalle operativo disponible en Yape, también puedes llevar a cabo una gran variedad de acciones habilitadas por BCP en beneficio sobre todo de los usuarios con cuenta bancaria.

ASÍ YA PUEDES EMPEZAR A PERCIBIR TU SUELDO MEDIANTE YAPE

Nueva noticia proveniente del Congreso de la República, más puntualmente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, llamaba la atención de medios y ciudadanos en general, tras establecerse iniciativa legislativa donde las billeteras digitales pasarían a representar opciones con la finalidad de ampliar su alcance remunerativo hacia todos los trabajadores del país.

Sustentada en los Proyectos de Ley 4975-2022-CR, y exonerada de segunda votación, hoy dicho dictamen se ha convertido en la LEY N° 32413 que desde el mes de julio 2025, busca promover la inclusión financiera de forma eficaz y eficiente, y de esa forma brindarte la chance de poder decidir cambiar tu modalidad de cobro de haberes a Yape si así lo consideras, pero siempre y cuando exista común acuerdo con tu empleador de turno.

Según lo determina el gobierno peruano a través de la Ley N° 32413, Yape ya figura habilitada como la billetera digital donde puedes recibir tu salario mes a mes.

Al respecto, resulta importante destacar que el BCP ya ha lanzado nueva funcionalidad para el pago de salarios haciendo uso de popular billetera digital, y mediante el nuevo Telecrédito dirigido a empresas que requieran empezar a hacerlo efectivo tras solicitud de trabajadores realizada antes o después de firma de contrato.

De acuerdo a lo puntualizado mediante el tercer artículo de la LEY N° 32413, hoy se reconoce a la “billetera digital como un medio de pago válido para que los empleadores realicen el depósito de haberes y otras obligaciones laborales de los sectores público o privado”, mientras el cuarto, profundiza aún más acerca de su uso laboral, resaltando lo siguiente: