Los pasajeros del Metropolitano y de los Corredores Complementarios —Azul, Rojo y Morado— ya no necesitan hacer filas ni cargar efectivo para mantener activas sus tarjetas Lima Pass. Gracias a la nueva integración con Yape, una de las billeteras digitales más populares del país, ahora pueden recargarlas de manera rápida, segura y completamente digital, desde la comodidad de su celular.

¿Cómo recargo el saldo de mi tarjeta del Metropolitano y Corredor a través de Yape?

Recarga el saldo de tu tarjeta del Metropolitano y/o Corredor (Lima Pass) de lunes a domingo, entre las 00:00 y 9:15 p.m. usando la funcionalidad de “Yapear Servicios” de tu app.

Ten en cuenta lo siguiente:

La recarga toma 15 minutos en procesarse.

Monto mínimo de recarga: S/ 10

Puedes recargar tarjetas de terceras personas.

Si haces otra recarga en la misma semana, primero será necesario activar la anterior.

Si después de 7 días, vuelves a recargar y aún no activaste la recarga anterior, no te preocupes. Al hacer la activación, verás el saldo acumulado.

Solo debes seguir estos pasos:

Desde tu app de Yape, ingresa a “Yapear Servicios”. Escribe “Metropolitano y Corredores” en el buscador. Ingresa los 10 dígitos de la tarjeta a recargar. ¡Puede ser tuya o la de otra persona! Recarga desde S/ 10, yapea ¡y listo! Después de 15 minutos, no olvides activar el saldo de tu tarjeta.

¿Dónde puedo ver las Yape Promos que he comprado? Sigue estos pasos





Por el momento, solo podrás ver las Yape Promos del tipo “Compra ahora” en tu app.

Recuerda que las Yape Promos del tipo “Compra ahora” son aquellas que se pagan en el mismo Yape y se ven así:

Para verlas, ingresa a la sección de “Promos” y, en la parte de arriba, toca en la pestaña que dice “Mis compras“.

Las promos “Compra en línea” y “Compra en local” no se verán reflejadas.

En esta sección, podrás encontrar:

Detalle de la promo

Pasos para el canje

Código de la promo

Fecha de vencimiento

Términos y Condiciones

¿Cómo pago mis servicios con Yape? Sigue estos pasos para hacerlo de manera rápida y sencilla

Si aún no te animas a probar esta función, tranquilo: es fácil, ágil y está disponible las 24 horas para usuarios con Yape vinculada al BCP o a su DNI. Aquí te explicamos paso a paso cómo usarla y qué detalles conviene revisar para que todo salga sin contratiempos.

-Accede a la opción “Yapear servicios” en el menú principal.

-Escoge la categoría del servicio que deseas pagar (por ejemplo, luz, agua o telefonía).

-Busca la empresa proveedora correspondiente.

Ingresa el código de cliente, número de suministro u otro identificador que solicite -la empresa.