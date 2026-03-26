Por Redacción EC

Contar con el Documento Nacional de Identidad (DNI), ya sea en formato físico o electrónico (DNIe), es fundamental para toda persona nacida en el Perú desde sus primeros días de vida. Este proceso se inicia tras el nacimiento en centros del Ministerio de Salud o del Seguro Social de Salud, momento en el que el recién nacido adquiere el derecho a ser reconocido como ciudadano y acceder a diversos beneficios. En ese contexto, es clave que los padres o tutores conozcan el procedimiento necesario para gestionar este documento por primera vez a través del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, entidad encargada de su emisión. A continuación, te explicamos cómo realizar el trámite, cuáles son los requisitos, cuánto tiempo demora la entrega y hasta cuándo se puede acceder a esta gestión que puede generar confusión en muchos padres de familia, sin embargo, es mucho más sencillo de realizar de lo que parece.