Contar con el Documento Nacional de Identidad (DNI), ya sea en formato físico o electrónico (DNIe), es fundamental para toda persona nacida en el Perú desde sus primeros días de vida. Este proceso se inicia tras el nacimiento en centros del Ministerio de Salud o del Seguro Social de Salud, momento en el que el recién nacido adquiere el derecho a ser reconocido como ciudadano y acceder a diversos beneficios. En ese contexto, es clave que los padres o tutores conozcan el procedimiento necesario para gestionar este documento por primera vez a través del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, entidad encargada de su emisión. A continuación, te explicamos cómo realizar el trámite, cuáles son los requisitos, cuánto tiempo demora la entrega y hasta cuándo se puede acceder a esta gestión que puede generar confusión en muchos padres de familia, sin embargo, es mucho más sencillo de realizar de lo que parece.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar el DNI de menor de edad por primera vez? Esto dice el Reniec

Es el proceso por el que se solicita DNI electrónico para niños entre los 0 y 16 años de edad. El o la declarante (madre, padre, hermano mayor de 18 años del menor, hermano de padre o madre, abuelos o tutor legal) debe ser quien realice este trámite, con presencia del menor, pero si este es menor de 8 meses, no es necesario que lo lleve a oficina.

El número del DNI que reciba el menor será el mismo toda su vida.

Cuáles son los requisitos

Ficha Registral, suscrita por el titular con carácter de declaración jurada. (Formato proporcionado por el registrador)

Copia certificada de tu acta de nacimiento , Si el acta se encuentra en nuestro sistema, no debes presentarla. Si el menor nació en el extranjero debes presentar el acta de nacimiento expedida por la Oficina Consular o apostillada en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

, Si el acta se encuentra en nuestro sistema, no debes presentarla. Si el menor nació en el extranjero debes presentar el acta de nacimiento expedida por la Oficina Consular o apostillada en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Un recibo original de agua, teléfono, predial o arbitrios con antigüedad máxima de 6 meses. No será necesario exhibir el recibo de servicio público en los casos que el domicilio del menor sea el mismo que la dirección consignado en el DNI del declarante.

Una foto actual del menor, impresa, tamaño pasaporte, no porosa, sin marco, de frente, a color, con fondo blanco, sin retoques, sin sonreír, con el rostro y las orejas descubiertas y sin prendas en la cabeza. La foto será tomada de manera gratuita a los mayores de 7 años en los Centros de Atención del Reniec que cuentan con dicho servicio.

que cuentan con dicho servicio. DNI o documento que acredite relación del declarante con el menor de edad, en caso de extranjeros exhibir el Carnet de Extranjería o presentar copia simple del Pasaporte o Cédula de Identidad o el documento del representante de la Defensoría del Pueblo o del Centro de Protección a cargo del menor según el Anexo 7.

Recibo de pago por derechos administrativos.

Hazlo así en 4 pasos

1) Realiza el pago correspondiente

Para inscribir el DNI electrónico de un menor debes realizar el pago de S/ 16.00 con el código de tributo 00647 con el número de CUI (Código Único de Identificación) que ubica en el Acta de Nacimiento o Certificado de Nacido Vivo.

Canales de pago:

Yape – Agente BCP

Genera tu ticket en recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/ Selecciona el código correspondiente al trámite. Luego, ingresa a la aplicación Yape > Yapear servicios > Reniec y coloca tu número de ticket.

También puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano.

Conoce sobre los 14 trámites que puedes pagar a través de la ticketera (sección informativa).

Banco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.pe

Ingresa a Pagalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago con el código correspondiente.

Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.

2) Acércate a un Centro de Atención del Reniec o un Centro MAC

Acércate junto al menor a un Centro de Atención del RENIEC o Centros MAC. Recuerda que si tu bebé es menor de 8 meses no es necesario llevarlo.

3) Entrega los requisitos solicitados al registrador

Entrega los documentos indicados en requisitos y recibe un ticket para que puedas pasar a recoger el DNI electrónico de tu menor en la fecha de entrega.

Plazo de entrega: Aproximadamente 15 días hábiles.

4) Recoge el DNI

Una vez que hayas verificado que el trámite esté al 100% en Consulta de Estado de Trámite, acércate a recogerlo en el lugar donde lo tramitaste.

Puedes pedir un cambio de lugar de entrega del DNI , pagando un costo adicional de S/ 5.00 y el tiempo de espera para la entrega se amplía entre 10 a 15 días.

Si, por alguna razón, no puedes ir a recoger el DNI, descarga la carta poder simple , fírmala y ponle tu huella dactilar para que tu representante pueda recibir el documento por ti.

Para una atención más rápida y eficiente, te invitamos a contactarnos a través de nuestra asistente virtual por WhatsApp: https://wa.me/51990182569. También, puedes comunicarte al teléfono (01) 315-2700 o (01) 315-4000, anexo 1900.