Los jubilados afiliados al régimen del Decreto Ley 19990 ya pueden conocer el cronograma oficial de pago de pensiones correspondiente a agosto, luego de que la Oficina de Normalización Previsional (ONP) confirmara las fechas en las que se realizarán los depósitos de manera escalonada. Como ocurre cada mes, el orden de los abonos dependerá de la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario, mientras también se establecieron las fechas para el pago a domicilio y otros regímenes administrados por la entidad. De esta manera, los pensionistas podrán organizar con anticipación el retiro de sus recursos. Conoce qué día te toca cobrar tu pensión, cuáles son las entidades bancarias autorizadas para el depósito y qué otras fechas deben tener en cuenta los jubilados de la ONP durante agosto.

¿CUÁNDO COBRAN SU PENSIÓN LOS JUBILADOS DE LA ONP DE LA LEY 19990?

La Oficina de Normalización Previsional estableció que los pensionistas del Decreto Ley 19990 recibirán sus depósitos de forma escalonada durante la segunda semana de agosto. El orden de pago dependerá de la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario, de acuerdo con el siguiente cronograma:

Apellidos de la A a la C: lunes 10 de agosto

Apellidos de la D a la L: martes 11 de agosto

Apellidos de la M a la Q: miércoles 12 de agosto

Apellidos de la R a la Z: jueves 13 de agosto

Con este sistema, la entidad busca organizar los depósitos para facilitar el cobro de las pensiones y evitar una mayor concentración de usuarios en las agencias bancarias.

Foto: GEC archivo. / SYSTEM

¿EN QUÉ BANCOS SE DEPOSITARÁ LA PENSIÓN?

Los jubilados del régimen 19990 recibirán el dinero directamente en la cuenta bancaria donde habitualmente perciben su pensión. Las entidades financieras autorizadas para realizar estos abonos son las siguientes:

Banco de la Nación

BBVA

GNB Perú

Scotiabank

Interbank

BanBif

¿CUÁNDO SE REALIZARÁ EL PAGO A DOMICILIO?

La ONP también confirmó el calendario para quienes reciben su pensión mediante la modalidad de pago a domicilio. En el caso de los beneficiarios del Decreto Ley 19990, este servicio se desarrollará entre el 17 y el 26 de agosto, periodo en el que el personal autorizado efectuará la entrega de la pensión en la vivienda registrada por cada pensionista.

Esta modalidad está dirigida principalmente a quienes, por diferentes circunstancias, no pueden acudir personalmente a una entidad financiera para retirar su dinero.

Composición EC: Andina / Gémini

¿QUÉ OTROS PENSIONISTAS COBRARÁN DURANTE AGOSTO?

Además de los jubilados del Decreto Ley 19990, la ONP informó que otros regímenes también tienen fechas definidas para el pago de sus pensiones. Los beneficiarios comprendidos en los convenios internacionales y quienes pertenecen a la Ley 27803 recibirán el depósito el 14 de agosto.

Ese mismo día también se abonarán las pensiones correspondientes a los regímenes del Decreto Ley 18846, Decreto Ley 20530, Ley 30003 para pensionistas pesqueros y Ley 26790 del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, mediante las entidades financieras autorizadas. En el caso de estos últimos regímenes, el pago a domicilio se efectuará del 20 al 26 de agosto.

Asimismo, la ONP recordó que en julio los pensionistas que cumplieron con los requisitos establecidos recibieron la gratificación equivalente a una pensión adicional y precisó que este beneficio volverá a entregarse en diciembre, según informa Infobae.

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