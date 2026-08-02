¿Cuándo cobran su pensión los jubilados de la ONP de la ley 19990? (Foto: Midis)
¿Cuándo cobran su pensión los jubilados de la ONP de la ley 19990? (Foto: Midis)
Por Redacción EC

Los jubilados afiliados al régimen del Decreto Ley 19990 ya pueden conocer el cronograma oficial de pago de pensiones correspondiente a agosto, luego de que la Oficina de Normalización Previsional (ONP) confirmara las fechas en las que se realizarán los depósitos de manera escalonada. Como ocurre cada mes, el orden de los abonos dependerá de la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario, mientras también se establecieron las fechas para el pago a domicilio y otros regímenes administrados por la entidad. De esta manera, los pensionistas podrán organizar con anticipación el retiro de sus recursos. Conoce qué día te toca cobrar tu pensión, cuáles son las entidades bancarias autorizadas para el depósito y qué otras fechas deben tener en cuenta los jubilados de la ONP durante agosto.

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