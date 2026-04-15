Si cuentas con una licencia de conducir vigente y quieres confirmar si se encuentra inscrita en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), puedes realizar esta consulta de manera virtual. A través de las plataformas digitales disponibles, los usuarios tienen la posibilidad de revisar los datos de su brevete, así como información relacionada con su puntaje, historial como conductor y posibles multas pendientes de pago. Este servicio en línea permite acceder a la información de forma rápida y segura, sin necesidad de acudir a una oficina física. Además, facilita la verificación del estado del documento en cualquier momento del día. También es útil para llevar un control del comportamiento como conductor y evitar sanciones futuras. De igual manera, permite detectar posibles inconsistencias en los datos registrados. Con estas herramientas digitales, los ciudadanos pueden gestionar su información de manera más eficiente y ordenada.

Cuáles son los requisitos

Número de Documento de Nacional de Identidad (DNI).

Hazlo de forma digital

Una vez que ingreses a la plataforma por medio de este ENLACE, completa el número de tu documento de identidad. Luego, acepta los términos y condiciones, y completa el código de seguridad. Para finalizar, haz clic en Buscar. En unos instantes, el sistema te mostrará la información solicitada.

Pasos para obtener tu licencia de conducir clase A, categoría I

Primero debes pasar por una evaluación médica y sicológica, de conocimientos y de habilidades en la conducción, para acreditar que estás apto para conducir un vehículo automotor de transporte de personas de uso particular (categorías M1 y M2), así como de vehículos automotores de transporte de mercancías (categoría N1), a nivel nacional.

A partir de los 70 años de edad, la obtención y revalidación de la licencia de conducir de clase A categoría I se otorga de a cuerdo al siguiente detalle:

5 años de vigencia a partir de los 70 hasta los 75 años.

3 años de vigencia a partir de los 75 hasta los 81 años.

2 años de vigencia a partir de los 81 años.

¿Se puede renovar el DNI de un menor de edad vía web? Esto dice Reniec

No es posible, este trámite se hace solo de forma presencial ya que los menores de edad cambian de apariencia física de forma constante y por ello es necesario validar su identidad en una oficina del Reniec. Estos son los requisitos:

● Pago de S/ 16.00 con el código 00647. Costo válido hasta el 31 de diciembre del 2026. Puedes pagar en: Nuevo canal de pago: Yape – Agente BCP. Genera tu ticket en https://recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/, selecciona el código correspondiente.

Luego ingresa a la aplicación Yape > Yapear servicios > Reniec y coloca tu número de ticket También puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano Banco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.pe

Ingresa a págalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago con el código correspondiente.

Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.

● La fotografía (captura en vivo) es gratuita a partir de los 7 años en nuestros centros de atención del Reniec.

Solo en caso que la agencia o punto de atención no cuente con dicho servicio, debes presentar tu foto impresa, tamaño pasaporte, a color , en fondo blanco, no porosa, sin marco, de frente, sin lentes, sin retoques, sin sonreír, con el rostro y las orejas descubiertas y sin prendas en la cabeza, salvo religiosas.

● En este trámite puedes actualizar el domicilio (recibo de servicio público, no mayor a 6 meses de antigüedad) y otros datos presentando el debido sustento.

● Es necesaria la presencia de uno de los padres con el menor.