Si cuentas con una licencia de conducir vigente y quieres confirmar si se encuentra inscrita en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), puedes realizar esta consulta de manera virtual. A través de las plataformas digitales disponibles, los usuarios tienen la posibilidad de revisar los datos de su brevete, así como información relacionada con su puntaje, historial como conductor y posibles multas pendientes de pago. Este servicio en línea permite acceder a la información de forma rápida y segura, sin necesidad de acudir a una oficina física. Además, facilita la verificación del estado del documento en cualquier momento del día. También es útil para llevar un control del comportamiento como conductor y evitar sanciones futuras. De igual manera, permite detectar posibles inconsistencias en los datos registrados. Con estas herramientas digitales, los ciudadanos pueden gestionar su información de manera más eficiente y ordenada.
- Número de Documento de Nacional de Identidad (DNI).
Una vez que ingreses a la plataforma por medio de este ENLACE, completa el número de tu documento de identidad. Luego, acepta los términos y condiciones, y completa el código de seguridad. Para finalizar, haz clic en Buscar. En unos instantes, el sistema te mostrará la información solicitada.
Primero debes pasar por una evaluación médica y sicológica, de conocimientos y de habilidades en la conducción, para acreditar que estás apto para conducir un vehículo automotor de transporte de personas de uso particular (categorías M1 y M2), así como de vehículos automotores de transporte de mercancías (categoría N1), a nivel nacional.
A partir de los 70 años de edad, la obtención y revalidación de la licencia de conducir de clase A categoría I se otorga de a cuerdo al siguiente detalle:
- 5 años de vigencia a partir de los 70 hasta los 75 años.
- 3 años de vigencia a partir de los 75 hasta los 81 años.
- 2 años de vigencia a partir de los 81 años.
No es posible, este trámite se hace solo de forma presencial ya que los menores de edad cambian de apariencia física de forma constante y por ello es necesario validar su identidad en una oficina del Reniec. Estos son los requisitos:
● Pago de S/ 16.00 con el código 00647. Costo válido hasta el 31 de diciembre del 2026. Puedes pagar en: Nuevo canal de pago: Yape – Agente BCP. Genera tu ticket en https://recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/, selecciona el código correspondiente.
Luego ingresa a la aplicación Yape > Yapear servicios > Reniec y coloca tu número de ticket También puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano Banco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.pe
Ingresa a págalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago con el código correspondiente.
Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.
● La fotografía (captura en vivo) es gratuita a partir de los 7 años en nuestros centros de atención del Reniec.
Solo en caso que la agencia o punto de atención no cuente con dicho servicio, debes presentar tu foto impresa, tamaño pasaporte, a color , en fondo blanco, no porosa, sin marco, de frente, sin lentes, sin retoques, sin sonreír, con el rostro y las orejas descubiertas y sin prendas en la cabeza, salvo religiosas.
● En este trámite puedes actualizar el domicilio (recibo de servicio público, no mayor a 6 meses de antigüedad) y otros datos presentando el debido sustento.
● Es necesaria la presencia de uno de los padres con el menor.