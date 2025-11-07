El Documento Nacional de Identidad (DNI), emitido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), contiene la información esencial que identifica a cada ciudadano. Es un requisito obligatorio portarlo en todo momento y refleja datos personales que permiten su reconocimiento legal y administrativo. Además, RENIEC brinda la posibilidad de actualizar o corregir ciertos datos en caso de errores o cambios, asegurando que la información del ciudadano se mantenga precisa y vigente.

Si necesitas actualizar información de tu DNI Electrónico, como tu foto, firma, huellas dactilares, dirección u otros datos registrados, puedes tramitar la rectificación directamente en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

Es importante considerar que, al realizar cualquier modificación en los datos que aparecerán en tu DNI Electrónico, se debe emitir un nuevo documento, de manera que la información corregida quede reflejada correctamente en el documento físico.

Cuáles son los requisitos

Para actualizar tu foto, puedes tomártela de manera gratuita a partir de los 7 años de edad en los centros de atención del Reniec operativos para foto-captura .

Para actualizar tu dirección, presenta un recibo de servicios públicos o tributo municipal, con una antigüedad no mayor a 6 meses, donde conste la dirección a registrar.

NOTA: Las personas casadas antes del 04 de octubre de 1930 podrá acreditar el estado civil con el Acta de Matrimonio Religioso, certificado por el notario eclesiástico.

Para cambiar tu firma, debes indicar al registrador tu voluntad de cambiar tu firma al momento del trámite.

(*) SI el acta solicitada se encuentra en la base de datos del Reniec (paso 1) no debes presentarla.

Para actualizar el nombre de tus padres y otros datos, presenta una copia certificada de tu acta de nacimiento con los datos corregidos.(*)

Hazlo en tres sencillos pasos

1) Paga tu trámite

Realiza el pago por actualización de imagen y datos del DNI de acuerdo a la siguiente escala:

SI tienes DNI azul: S/ 30.00 con el código de tributo 02121 .

con el código de tributo . Si tienes DNI Electrónico: S/ 41.00 con el código de tributo 00730 .

con el código de tributo . DNI de personas con discapacidad permanente: gratis.

Canales de pago:

Yape – Agente BCP

Genera tu ticket en recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/ Selecciona el código correspondiente al trámite. Luego, ingresa a la aplicación Yape > Yapear servicios > Reniec y coloca tu número de ticket.

También puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano.

Conoce sobre los 14 trámites que puedes pagar a través de la ticketera (sección informativa).

Banco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.pe

Ingresa a Pagalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago con el código correspondiente.

Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.

2) Entrega tus requisitos

Acércate al Centro de Atención del Reniec o al Centro MAC más cercano, indícale al registrador el trámite que deseas realizar y entrégale los documentos solicitados en los requisitos. Él ingresará la información, emitirá un código de trámite y te indicará la fecha aproximada de entrega (aproximadamente 10 días hábiles ).

3) Recoge tu DNI Electrónico

Verifica el estado de tu trámite y, cuando tu DNI Electrónico se encuentre en agencia, acércate al lugar donde lo tramitaste para recogerlo.

Si deseas cambiar el lugar de recojo , deberás pagar un costo adicional de S/ 5.00 y el tiempo de entrega ampliará a 15 días hábiles más.

Ten en cuenta que la entrega del DNI Electrónico es personal, ya que debes crear una clave secreta para tu certificado y tu firma digital.

Para una atención más rápida y eficiente, te invitamos a contactar el asistente virtual por WhatsApp. También, puedes comunicarte al teléfono (01) 315-2700 o (01) 315-4000, anexo 1900.