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En este lugar podrás tramitar GRATIS tu DNI electrónico desde el 1 de abril | Foto: Andina / Gémini
En este lugar podrás tramitar GRATIS tu DNI electrónico desde el 1 de abril | Foto: Andina / Gémini
Por Redacción EC

La Municipalidad de Pucusana ha anunciado una nueva jornada gratuita para la obtención del DNI electrónico el próximo domingo 1 de abril, una iniciativa estratégica que busca cerrar las brechas de indocumentación y modernizar el registro civil en el distrito. Esta campaña representa una oportunidad excepcional para que los residentes regularicen su situación administrativa y accedan a servicios digitales de salud o educación sin asumir costos de tasas ni gastos de traslado. El operativo no solo apunta a facilitar trámites cotidianos, sino también a garantizar que las familias más vulnerables aseguren su acceso a programas sociales, salud y educación mediante un documento vigente y de alta tecnología. Descubre dónde se ubicará el punto de atención, los horarios establecidos y los requisitos indispensables para beneficiarte de este servicio gratuito.

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