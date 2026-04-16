El manejo del dinero que percibimos mensualmente por el trabajo realizado, hoy puede tornarse complejo debido a diversos factores, y lógicamente terminar generando inestabilidad financiera en el hogar compartido con esposo(a). Al respecto, ahora te contamos lo que revela la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) acerca del matrimonio como tal, y aquella responsabilidad muchas veces asumida acerca de las deudas de un cónyuge. La información brindada oficialmente da a conocer la existencia de dos particulares regímenes bajo los cuales las leyes determinan si los bienes se comparten tras contraer nupcias, o la pareja de casados conserva a plenitud la propiedad, administración y disposición de sus pertenencias o patrimonio a nombre propio.

LA SUNARP TE REVELA SI DEBES ASUMIR TODA DEUDA DE TU CÓNYUGE TRAS CONTRAER MATRIMONIO

A nivel nacional, la SUNARP se encarga de facilitarte la ejecución de diversos trámites, y en esta ocasión particular vamos a referirnos a los regímenes patrimoniales bajo los cuales puedes regirte si decides casarte.

De acuerdo a la información compartida oficialmente, hoy estás obligada a hacerte responsable de una o varias deudas generadas por parte de tu cónyuge si no gestionaste de manera previa la separación de bienes, y de esa forma aseguraste conservar a plenitud la propiedad, administración y disposición de todo lo que te pertenezca.

Según lo establece el artículo 328 del Código Civil, el régimen patrimonial mencionado y que entra en vigencia desde su inscripción ante la SUNARP, termina evitando afectación de morosidad hacia tu persona, sin embargo si no lo tramitaste antes de casarte teniendo la chance de elegir, por defecto regirá el de sociedad de gananciales.

A propósito de esto último, resulta importante destacar que como cónyuges igualmente pueden variar la condición pagando costo aproximado de 24 soles, y pasar a vivir bajo separación de bienes, pero solo previa liquidación de pertenencias o propiedades adquiridas desde la celebración del matrimonio.

LOS AÑOS QUE DEBEN PASAR PARA LA PRESCRIPCIÓN DE DEUDAS BANCARIAS EN PERÚ

Los productos financieros adquiridos representan un alivio en algún momento de nuestras vidas, pero una mala administración del dinero percibido o incumplimiento por coyuntura sanitaria experimentada, por ejemplo, pueden generar retrasos, mora y al final la calificación crediticia más baja según reportes enviados a la SBS de parte de empresas afines.

En ese sentido, y con el transcurrir del tiempo, las compañías requeridas tienden a vender carteras de deudas a despachos jurídicos, y el mal pagador empieza a recibir llamadas o mensajes que finalmente terminan prescribiendo, es decir, careciendo de exigencia judicial.

Al respecto, el artículo 2001 del Código Civil peruano que entró en vigencia el 14 de noviembre de 1984, refiere que los plazos de endeudamiento en general dejan de ser exigibles luego de los 10 años de empezar a figurar como moroso en el cómputo de la SBS.

Las deudas prescriben en Perú tras haberse completado los 10 años, tal y como lo establece el Código Civil determinando otros alcances al respecto. / Light Design

Puntualmente, el hecho como tal prescribe, y el banco, financiera, caja municipal o despacho jurídico no podrá iniciar un proceso judicial para obligarte a pagar la totalidad de la deuda, por ejemplo, ni tampoco embargarte bienes por lo mismo.

Sin embargo, considera que la calificación crediticia registrada por la SBS no desparece de manera total en Central de Riesgo, y por ende aún puede ser visualizado por las partes interesadas, siendo así la liquidación absoluta el único camino legal y regular para lograr una consideración positiva en publicación consolidada de la información remitida.

DE ESTA FORMA PUEDES REALIZAR CONSULTA DE REPORTE DE DEUDAS VÍA PLATAFORMA DE LA SBS

El estado de tus deudas y líneas de crédito contratadas, pueden confirmarte si le debes a una entidad bancaria o mantienes una calificación normal dentro de los estándares regidos por la SBS, organismo encargado de la regulación y supervisión del sistema financiero peruano que ofrece servicios en línea con la finalidad de beneficiar a la ciudadanía con el acceso a reportes de deudas, alertas, entre otros.

Actualmente, dicha institución pone a disposición de la persona interesada en visualizar y verificar su situación crediticia, un enlace directo hacia el portal web donde figuran meses, detalles de la consulta, operaciones realizadas, y más datos que te brindan un balance general sobre posibles endeudamientos.

Te compartimos el link de acceso al “Reporte de Deudas” de la SBS, junto al paso a paso a seguir para comprobar si tienes pendientes con entidades financieras:

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Si no tienes cuenta activa en el portal de la SBS, regístrate por primera vez completando todos los datos requeridos, recordando que el servicio ofrecido no tiene costo, y la muestra informativa es inmediata.

Cabe resaltar, que el organismo público te brinda un informe detallado y mensual con “la relación de los créditos que has contratado con las empresas del sistema financiero, así como la calificación asignada por dichas entidades, en base a tu comportamiento de pago”.