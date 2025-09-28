Según el superintendente adjunto de AFP de la SBS, Elio Sánchez Chávez, más de 2,2 millones de afiliados no cuentan con saldo en sus cuentas individuales, mientras que más de 6,4 millones mantienen menos de una UIT (S/5.350) y 1,5 millones superan ese umbral de ahorro. A pesar de este análisis, el Congreso de la República aprobó un nuevo retiro de AFP para el beneficio de millones de trabajadores formales del país. Ante la promulgación de la ley en el diario oficial El Peruano, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) oficializó el reglamento operativo para el desembolso de los fondos en el Sistema Privado de Pensiones (SPP) en las próximas semanas a través de un cronograma de pagos. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO SERÁ EL PRIMER DESEMBOLSO DE LA AFP, SEGÚN LA SBS?

Este domingo 28 de septiembre, basándose en la Ley n.° 32445, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) admitió, a través del Diario Oficial El Peruano, la resolución que establece el Procedimiento Operativo (PO) para el octavo retiro de las AFP. Esta medida permite a las personas desembolsar hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), que equivale a S/ 21 400 de sus cuentas individuales de capitalización (CIC). De esta manera, la Resolución SBS n° 03444-2025 indica que los afiliados podrán presentar, tanto física como virtual, su solicitud para el retiro de su dinero desde el próximo 21 de octubre de 2025, fecha en que entrará en vigencia la norma.

@ferllanosr Ya tenemos reglamento del procedimiento operativo para el retiro de hasta cuatro UIT de los fondos de las AFP La SBS lo publicó hoy en El Peruano. En Las 5 Pepas te damos todos los detalles, entra en vigencia el 21 de octubre. ♬ sonido original - Fernando Llanos

Desde entonces, contarán con un plazo de 90 días calendario (19 de enero) para realizar el trámite. Asimismo, la SBS dejó en claro que el valor de la UIT aplicable será el vigente al momento de la solicitud, así como que indicó que las AFP deberán habilitar canales seguros y accesibles para el trámite, también dirigidos para los residentes en el extranjero o que presenten limitaciones físicas. En el caso de las retenciones, solo será aplicable para deudas alimentarias de hasta del 30 % de cada retiro. Por último, la ordenanza señala que si el asegurado no desea desembolsar su dinero lo puede hacer hasta 10 días calendario previos a la fecha programada para cualquiera de los desembolsos comunicándolo por única vez a la AFP.

Cronograma de desembolsos de la AFP

Pagos Monto Fecha límite Primer desembolso Hasta 1 UIT o S/ 5 350 30 días calendario desde la presentación de la solicitud Segundo desembolso Hasta 1 UIT o S/ 5 350 30 días calendario desde la fecha del primer desembolso Tercer desembolso Hasta 1 UIT o S/ 5 350 30 días calendario desde la fecha del segundo desembolso Cuarto desembolso Hasta 1 UIT (S/ 5 350) o el saldo del monto requerido 30 días calendario desde la fecha del tercer desembolso

¿CUÁLES SON LOS DATOS QUE SE DEBEN MANTENER ACTUALIZADOS PARA EL RETIRO DE AFP?

En el marco del octavo retiro de AFP en las próximas semanas, muchas personas estiman que el proceso de solicitud sea similar al desembolso anterior. Por ello, las AFP Integra, Prima, Habitat y Profuturo sugieren tener la clave web y los datos personales debidamente actualizados que permitirá ingresar a la plataforma de manera sencilla y sin ningún problema. En el caso de no tener la clave web actualizada, los afiliados pueden hacerlo a través de la plataforma o del aplicativo de su AFP.

Así, se recomienda realizar este procedimiento con anticipación para evitar inconvenientes al momento de registrar la solicitud, en caso la contraseña sea inválida. Además, las AFP comunicarán, a través de sus plataformas digitales, las fechas oficiales del cronograma de retiro una vez que este sea aprobado por la SBS. De igual manera, los afiliados recibirán la notificación en sus correos electrónicos. Ante ello, se recomienda mantener actualizados los datos de contacto, como el correo electrónico y el número de celular.