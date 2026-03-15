Tras la emergencia reportada en el distrito de Megantoni, en Cusco, y las complicaciones en el suministro de combustibles, el Poder Ejecutivo ha dinamizado el acceso a diversas medidas de apoyo para proteger la economía familiar y mitigar el impacto financiero en los sectores más vulnerables. En este contexto, destaca un vale de descuento energético diseñado para garantizar el acceso a un balón de gas y así uno no se vea perjudicado por la crisis de abastecimiento de GLP que afecta a diversas regiones del país. Además, la Presidencia del Consejo de Ministros ha confirmado ajustes significativos en los montos de ayuda, elevando los beneficios de este cupón para millones de ciudadanos que dependen del recurso para su alimentación diaria. Si buscas aliviar los gastos de tu hogar y entender cómo acceder al vale en cuestión, descubre a continuación los nuevos montos, los pasos para la inscripción y los requisitos actualizados para este 2026.

¿EN QUÉ CONSISTE EL BENEFICIO ESTATAL?

La ayuda económica se canaliza a través del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), un programa del Estado peruano que busca facilitar la transición hacia energías limpias en hogares con escasos recursos.

El mecanismo opera mediante la entrega de un vale de descuento diseñado específicamente para la adquisición de balones de gas de 10 kilos. Aunque históricamente el monto de este vale era de 20 soles, la actual coyuntura ha obligado a las autoridades a incrementar su valor de la siguiente manera:

Tarifa Estándar: el descuento general subió a 30 soles con una validez de un mes.

el descuento general subió a 30 soles con una validez de un mes. Zonas de Extrema Pobreza: el subsidio alcanza los 43 soles.

el subsidio alcanza los 43 soles. Sectores Críticos: en zonas de extracción de gas y para programas sociales (ollas comunes o Qali Warma), la ayuda oscila entre los 43 y 63 soles.

(Foto: USI)

¿QUIÉNES TIENEN DERECHO A SOLICITAR EL CUPÓN?

Para ingresar al padrón de beneficiarios, el grupo familiar debe cumplir con un perfil socioeconómico específico que garantice que la ayuda llegue a quien realmente la necesita. Las condiciones principales son:

Consumo Eléctrico: la vivienda debe registrar un gasto de luz que no supere los 70 kWh mensuales en promedio.

la vivienda debe registrar un gasto de luz que no supere los 70 kWh mensuales en promedio. Infraestructura: el domicilio debe contar con una cocina que funcione con GLP y no estar ubicado en una zona donde ya existan conexiones comerciales de gas natural.

el domicilio debe contar con una cocina que funcione con GLP y no estar ubicado en una zona donde ya existan conexiones comerciales de gas natural. Situación Económica: los ingresos totales de los residentes no pueden exceder los 19,900 soles anuales.

los ingresos totales de los residentes no pueden exceder los 19,900 soles anuales. Vivienda: el suelo de la propiedad debe estar hecho de materiales básicos como madera, cemento o tierra.

(Foto: Andina)

¿QUÉ PASOS DEBO SEGUIR PARA EL REGISTRO?

El proceso se gestiona directamente con la compañía que te brinda el servicio de electricidad. Debes acudir a sus centros de atención portando tu identificación oficial (DNI) y el número de tu recibo de luz. Allí, tendrás que firmar documentos donde declares bajo juramento que tus ingresos son bajos y que efectivamente utilizas una cocina a gas con su respectivo balón.

Posteriormente, personal de la distribuidora eléctrica irá a tu casa para constatar que los datos brindados sean reales antes de incluirte oficialmente en el programa, según informa la plataforma América TV.

¿DE QUÉ MANERA SE REALIZA EL COBRO O CANJE?

El sistema ofrece flexibilidad para que el usuario elija la vía más cómoda. Por un lado, se puede acudir con el código del vale y el DNI físico a cualquier establecimiento de venta de gas que tenga el convenio FISE activo.

Por otro lado, existe la opción de la Banca Celular a través del Banco de la Nación. Para esto, el usuario debe abrir una cuenta específica, vincular su número telefónico y gestionar el abono del dinero mediante un mensaje de texto al número 55555, permitiendo que el monto del descuento se deposite de forma electrónica y segura.